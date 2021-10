Związkowcy i pracodawcy porozumieli się co do zakazu handlu w niedzielę

Apelują do senatorów, by przyjęli takie poprawki do ustawy o uszczelnieniu zakazu handlu. Wśród proponowanych poprawek wskazali uzupełnienie wyliczenia członków rodziny, którzy mogą pomagać przedsiębiorcy osobiście prowadzącemu handel w dni objęte zakazem oraz dopuszczenie zarówno odpłatnej, jaki nieodpłatnej pomocy tych osób.

Jak powiedział nam Zbigniew Maciąg z Konfederacji Lewiatan, organizacje miały również zgodzić się, by za ladą małych sklepów otwartych w niedziele mogli stanąć studenci i emeryci. Tego miała też chcieć Polska Izba Handlu.