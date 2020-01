Związkowcy wzywają Tesco Polska do negocjacji

W związku ze sprzedażą kilku sklepów Tesco związkowcy wezwali przedstawicieli brytyjskiej sieci do negocjacji.

- Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy TESCO (Polska) sp. z o. o. wobec poinformowania o fakcie przejścia części sklepów spółki do nowego pracodawcy - Kaufland Polska Markety - co wiązać się będzie z działaniami dotyczącymi warunków zatrudnienia pracowników, wzywa do podjęcia negocjacji z zakładowymi organizacjami związkowymi w celu zawarcia porozumienia w tym zakresie - czytamy w piśmie skierowanym do pracodawcy.

Przypomnijmy, że 1 lutego Kaufland przejmie pracowników trzech przejętych sklepów Tesco. Chodzi o załogę sklepów w następujących lokalizacjach: Kraków ul. Wielicka, Warszawa ul. Stalowa oraz Gdańsk ul. Cienista.

W kolejce czekają jeszcze 4 lokalizacje, które Kaufland chce przejąć od Tesco. Te transakcje nie uzyskały jeszcze zgody UOKiK.