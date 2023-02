Natura Północy, fińska sauna i wellness były głównymi inspiracjami IKEA i Marimekko do stworzenia wspólnej kolekcji BASTUA.

Seria składa się z 26 produktów.

W serii są m.in.: meble, szklane naczynia i tekstylia ozdobione charakterystycznymi dla fińskiej marki żywymi printami.

Trafi do sprzedaży w marcu tego roku.

BASTUA (od szwedzkiego „bastu” czyli „sauna”) to inspirowana naturą i fińską tradycją saunowania limitowana linia, która nawiązuje do czerpania przyjemności z rytuałów pielęgnacyjnych. Łączy w sobie doświadczenie IKEA w zakresie urządzania wnętrz z kultowymi wzorami Marimekko. W swoich projektach twórcy chcieli uchwycić niekończące się lato i bezpretensjonalne piękno północnoeuropejskiej przyrody.

Linia nawiązuje do czerpania przyjemności z rytuałów pielęgnacyjnych.

Współpraca z marką Marimekko była dla nas naturalnym wyborem, ponieważ, podobnie jak IKEA, w swoich projektach zachęca do cieszenia się chwilą i czerpania z życia jak najwięcej przyjemności. Tworząc te projekty skupiliśmy się przede wszystkim na dobrym samopoczuciu. Cała kolekcja stara się uchwycić w meblach i akcesoriach dla domu niekończące się lato oraz proste i estetyczne piękno nordyckiej natury – mówi Henrik Most, Creative Leader w IKEA.

Produkty, które pomogą zadbać o dobre samopoczucie i zatroszczyć się o ciało i ducha.

Według opublikowanego niedawno raportu „IKEA. Życie w domu” najlepszy dom to taki, w którym można się zrelaksować. Prawie połowa pytanych Polaków (48%) i ponad połowa respondentów globalnie (54 proc.) przyznała, że najważniejszą cechą idealnego domu jest możliwość odpoczynku. Wspólna kolekcja Marimekko i IKEA znakomicie wpisuje się w tę potrzebę, oferując produkty, które pomogą zadbać o dobre samopoczucie i zatroszczyć się o ciało i ducha.

Nad serią pracowało dwóch projektantów z IKEA i dwoje z Marimekko. Wszyscy inspiracji szukali w swoim pochodzeniu, szczególną uwagę poświęcając przyjemności, jaką mieszkańcom Północy daje spędzanie wolnego czasu w saunie.

Marka Marimekko po raz pierwszy zaprojektowała w ramach współpracy z zewnętrznym partnerem zupełnie nowe wzory, co czyni tę kolekcję jeszcze bardziej wyjątkową. Trafiły do niej cztery niepowtarzalne nadruki o zróżnicowanej kolorystyce. Dominującym wzorem jest print inspirowany dużymi, dekoracyjnymi liśćmi rabarbaru. Pojawia się na wielu przedmiotach, w tym na ikonicznej torbie FRAKTA.

Marka Marimekko po raz pierwszy zaprojektowała w ramach współpracy z zewnętrznym partnerem zupełnie nowe wzory.

Tworząc ten wzór inspirowałam się wielkimi liśćmi rabarbaru, które często można spotkać przy saunach w Finlandii. Szerokie zielone liście zapadają głęboko w pamięć, natomiast różowa łodyga zapowiada soczystą, chrupiącą przyjemność – mówi Maija Louekari, projektantka Marimekko.

Cała kolekcja składa się z 26 projektów – mebli, szklanych naczyń oraz tekstyliów do domu. Szlafroki, ręczniki i wiaderko do sauny to przedmioty, których tradycyjnie używa się w saunie. Pozostałe przedmioty zachęcają natomiast do korzystania z nich przed lub po seansie – czy to podczas posiłku (szklanki oraz dzbanek), odpoczynku (wzorzyste poduszki podłogowe) czy chwili relaksu (świeca z aromatami bzu, rabarbaru i słodkiej wanilii). BASTUA obejmuje również elementy inspirowane północnym wzornictwem.

Nordycki design od zawsze charakteryzują czyste linie i proste konstrukcje, które skupiają się na funkcjonalności. Stolikiem BASTUA składam hołd tej wspaniałej tradycji. Jest wykończony okleiną brzozową, a podwyższona krawędź gwarantuje, że nic z niego nie spadnie – mówi Mikael Axelsson, projektant IKEA.

Choć limitowana kolekcja BASTUA to efekt współpracy ze znaną marką, to cała linia została zaprojektowana w zgodzie z Demokratycznym Wzornictwem IKEA. Będzie dostępna w sklepach, na stronie IKEA.pl oraz w Aplikacji Mobilnej IKEA od marca 2023 roku do wyczerpania zapasów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl