150 mln euro od Banku Rozwoju Rady Europy na finansowanie inwestycji

Współpraca EFL i CEB trwa już od 2004 roku – instytucje podpisały w sumie osiem umów w zakresie finansowania o łącznej wartości 890 mln euro.

Tegoroczna umowa pożyczki dla EFL dotyczy realizowanego przez CEB programu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy” („Supporting micro, small and medium-sized enterprises for the creation and preservation of viable jobs”).

- Wspieranie MMŚP jako sposobu tworzenia miejsc pracy jest priorytetowym obszarem działania CEB na tle wciąż wysokiego bezrobocia w Europie, szczególnie wśród ludzi młodych. Dzięki tej pożyczce tysiące małych polskich przedsiębiorców, którzy mają niewielki lub żaden dostęp do finansowania, mogą uzyskać fundusze, których potrzebują, aby poszerzyć i stworzyć miejsca pracy. Cieszymy się z dalszego wzmacniania naszej współpracy – powiedział po podpisaniu umowy Rolf Wenzel, gubernator CEB.