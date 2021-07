200 mln euro na wsparcie firm, które zadbają o klimat

Środki wesprą działalność BNP Paribas Leasing Services, które deklaruje, że co najmniej 20 proc. z nich sfinansuje projekty związane z ochroną klimatu.

Oczekuje się, że znaczna część finansowania przyniesie korzyści polskim regionom objętym polityką spójności, wzmacniając otoczenie społeczno-gospodarcze.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz BNP Paribas Leasing Services, spółka zależna od BNP Paribas Bank Polska, podpisały dziś umowę kredytową o wartości 200 mln euro w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP i midCaps) w Polsce. EBI posiada poparte sukcesami doświadczenie we wspieraniu sektora MŚP poprzez udzielanie kredytów partnerskim instytucjom finansowym. Jest to odpowiedź na wyraźną potrzebę polskich przedsiębiorstw: według badań EBI 12 proc. firm ma trudności z uzyskaniem zewnętrznego finansowania. Dodatkowo co piąty wniosek kredytowy MŚP w Polsce został w 2020 roku odrzucony. Średnia w UE jest znacznie niższa.

Zdecydowana większość finansowania BNP Paribas Leasing Services trafi do regionów objętych polityką spójności, przyczyniając się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy różnymi europejskimi obszarami. Ponadto ok. 20 proc. środków EBI ma być przeznaczonych na projekty wspierające walkę ze zmianami klimatycznymi. Finansowanie zielonych inwestycji może obejmować instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i stacje ładowania oraz zakup pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Przyczynią się one do realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce oraz pomogą w osiągnięciu celu określonego w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Polska ma dużą i zróżnicowaną gospodarkę, która jest stosunkowo odporna na zawirowania gospodarcze – powiedziała prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI, odpowiedzialna za operacje w Polsce. - Mimo to 16 z 17 okręgów objętych polityką spójności notuje stosunkowo niskie PKB na mieszkańca. Budowanie przyjaznej dla klimatu gospodarki wymaga również znacznych inwestycji. Wsparcie EBI dla BNP Paribas Leasing Services zachęci do ekologicznego podejścia i otworzy dostęp do środków dla małych i średnich przedsiębiorstw na atrakcyjnych warunkach, takich jak obniżona stopa procentowa i dłuższy termin zapadalności.