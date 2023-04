Prezes NBP na konferencji poświęconej bieżącej ekonomicznej sytuacji w Polsce powiedział, że realizują się marcowe przewidywania i rozpoczął się gwałtowny ruch w dół z inflacyjnego płaskowyżu. "Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani" - zapewnił.

Adam Glapiński, prezes NBP na konferencji skomentował aktualną sytuację ekonomiczną w Polsce. Jak powiedział, prognozy wskazują, że gospodarka w całej Unii Europejskiej spowalnia. Pojawiły się też nowe zagrożenia związane z kryzysem bankowym, których wpływa póki co jest niełatwy do oszacowania.

- Inflacja w głównych gospodarkach się obniża, jest to jednak proces powolny – ocenił. W naszym regionie jest szczególnie dotkliwa. Nie ma jednak ze sensu porównywać inflację w Polsce z inflacją w bogatych krajach - wyjaśnił Adam Glapiński.

Dodał, że w poszczególnych krajach naszego regionu tempo wzrostu cen przekracza 20 proc. W Polsce - jak wyjaśnił - mamy też wyższą inflację, ponieważ mamy też wyższe wzrosty wynagrodzeń i wzrosty cen żywności - niezależnie od tego, czy dany kraj wprowadził euro, czy też nie.

- Własna waluta zapewnia wyższą stopę wzrostu i możliwość prowadzenia niezależnej polityki monetarne - mówił prezes.

Adam Glapiński wspomniał, że PKB jest aktualnie niemal 28 proc. wyższy od 2015 r.

- Dokonał się wzrost globalnego produktu, którym dysponują Polacy o 28 proc., niezależnie od inflacji. To niesamowity przyrost - mówił.

Jego zdaniem było to możliwe właśnie za sprawą posiadania własnej waluty. Mówił, że Polska jest także krajem niezadłużonym, a własna waluta stanowi też "dopalacz tempa wzrostu". Jak mówił, osoby przekonujące do wprowadzenia euro robią tak z głupoty lub ze złej woli.

Prezes NBP stwierdził też, że realnym jest dogonienie Francji czy Anglii pod względem siły nabywczej w perspektywie 10 lat.

- Te kraje oczywiście mogą nam uciec, ale na razie im słabo idzie. Francja ma ogromne problemy, a Wielka Brytania też ma swoje, chociaż zapewniła sobie atut dodatkowy wyjścia z Unii Europejskiej - wyjaśnił Glapiński.

Glapiński zauważył, że spowolnienie aktywności gospodarczej w Polsce nie jest powodem do zadowolenia, jednak kiedy walczymy z wysoką inflacją, jest to optymistyczny wskaźnik, bo wskazuje dodatkowy silny czynnik dezinflacyjny. Przyznał, że realne wynagrodzenia w Polsce spadają, ale to jest spadek do poziomu z połowy 2021 r. Ogólnie jednak jego zdaniem sytuacja jest lepsza, niż podają "publicyści czy pożal się Boże ekonomiści".

Przypomnijmy, że 5 kwietnia br. RPP nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa procentowa w Polsce nadal wynosi więc 6,75 proc. RPP ostatniej podwyżki stóp procentowych dokonała we wrześniu 2022 r. Obecnie główna stopa procentowa NBP, czyli referencyjna wynosi 6,75 proc., stopa depozytowa 6,25 proc., a lombardowa 7,25 proc., dyskontowa weksli zaś 6,85 proc., a redyskontowa weksli 6,8 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl