Adidas obniża prognozy finansowe

Adidas ogłosił we wtorek 26 lipca, że koryguje swoje prognozy na rok finansowy 2022.

Adidas przewiduje, że przychody całej firmy będą rosły w średnim lub wysokim jednocyfrowym tempie w 2022 r. (poprzednio przewidywania zakładały dolną granicę przedziału 11% – 13%).

Firma zakłada obecnie, że przychody w regionie Greater China spadną w tempie dwucyfrowym w pozostałym okresie roku.

Co prawda wyniki za drugi kwartał były nieco powyżej oczekiwań, odzwierciedlając utrzymującą się silną dynamikę na rynkach zachodnich i w regionie Azji-Pacyfiku, ożywienie, na które liczyła firma w tzw. regionie Greater China postępuje wolniej niż zakładano.

Ożywienie w Chinach wolniejsze niż liczono

Niemiecki producent odzieży zakładał wcześniej, że neutralne walutowo przychody w regionie pozostaną na niezmienionym poziomie w drugiej połowie roku w stosunku do poziomu z roku poprzedniego, przy założeniu, że w III kwartale nie wystąpią żadne poważne blokady.

Teraz jednak firma zmieniła swoje prognozy z powodu stale utrzymujących się i szeroko rozpowszechnionych ograniczeń związanych z COVID-19 w Chinach. Adidas zakłada obecnie, że przychody w regionie Greater China spadną w tempie dwucyfrowym w pozostałym okresie roku.

W rezultacie adidas oczekuje teraz, że przychody całej firmy będą rosły w średnim lub wysokim jednocyfrowym tempie w 2022 r. (poprzednio przewidywania zakładały dolną granicę przedziału 11% – 13%).

Adidas przewiduje, że marża brutto firmy wyniesie w 2022 r. ok. 49% (poprzednio: ok. 50,7%) z uwagi na niższe niż oczekiwano przychody w Chinach czy konieczność usunięcia nadmiernych zapasów na tym rynku do końca roku. W związku z tym prognozowana marża operacyjna jest obecnie przewidywana wynieść ok. 7,0% w 2022 r. (poprzednio zakładano 9,4%), a dochód netto z działalności kontynuowanej ma osiągnąć ok. 1,3 mld euro (wcześniej prognozowano dolną granicę przedziału od 1,8 mld do 1,9 mld euro).

Ostrożny optymizm

Skorygowane wytyczne uwzględniają potencjalne spowolnienie wydatków konsumenckich w drugiej połowie roku spowodowane ogólnymi trudniejszymi warunkami makroekonomicznymi. Jak jednak podkreśla firma, do tej pory nie odnotowała ona znaczącego spowolnienia sprzedaży swoich produktów ani znaczących anulowań zamówień hurtowych na żadnym innym rynku.

Niemiecki producent nadal spodziewa się dwucyfrowego wzrostu przychodów w drugiej połowie roku dla całej firmy.

Na podstawie wstępnych danych za II kwartał neutralne walutowo przychody wzrosły o 4%. Firma zanotowała dwucyfrowy wzrost w regionie Ameryki Północnej i Łacińskiej, a także wysoki jednocyfrowy wzrost w regionie EMEA (a dwucyfrowy wzrost z wyłączeniem negatywnego wpływu w regionie Rosji/WNP) i powrót wzrostu w regionie Azji-Pacyfiku.