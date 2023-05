Komisja Europejska bierze się za reformowanie unijnego systemu celnego. To fatalna wiadomość dla klientów AliExpress.

Unijne cło ma objąć również towary warte mniej niż 150 euro.

Portale wyspecjalizowane w sprzedaży chińskich produktów o stosunkowo niskiej wartości, jak AliExpress prawdopodobnie będą musiały podnieść ceny.

Jak donosi portal DlaHandlu za serwisem bezprawnik.pl, szykują się zmiany we wspólnotowym systemie celnym. Straci na nich m.in. AliExpress.

Komisja Europejska bierze się za reformowanie unijnego systemu celnego. Wszystko w duchu jego uszczelnienia i przeciwdziałania różnego rodzaju nadużyciom. To kiepskie wieści dla klientów AliExpress, ale dobre dla europejskich producentów.

Zapowiadana reforma ma zapewnić, aby za obowiązania podatkowe względem wspólnoty UE odpowiadały platformy sprzedażowe, a nie konsumenci. W konsekwencji to sklepy internetowe będą odpowiedzialne za to, by należne cło i VAT trafiły tam, gdzie powinny.

Kolejna zmiana to unijne cło obejmujące także towary warte mniej niż 150 euro. Można się spodziewać, że koszt sprowadzania towarów bezpośrednio od producenta spoza Unii Europejskiej zauważalnie wzrośnie. Mowa przede wszystkim o Chinach.

Można podejrzewać, że zmiany dotkną w dużym stopniu portale takie jak AliExpress, które są wyspecjalizowane w sprzedaży chińskich produktów o stosunkowo niskiej wartości. Będą one najprawdopodobniej zmuszone podnieść ceny.

