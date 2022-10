Amazon prognozuje spowolnienie wzrostu sprzedaży w okresie świątecznym. Szczególnie newralgicznym punktem na mapie sprzedaży jest Europa.

Amazon poinformował w czwartek 27 października o prognozach spowolnienia wzrostu sprzedaży w okresie świątecznym.

12% spadek akcji Amazona w obrocie rozszerzonym zmniejszył kapitalizację rynkową o około 140 miliardów dolarów.

Spektakularny spadek sprawił, że Europa znalazła się w centrum uwagi globalnego giganta, dla którego Niemcy i Wlk. Brytania i dwa największe rynki zaraz po Stanach Zjednoczonych.

Międzynarodowe firmy coraz częściej ostrzegają przed słabością europejskich rynków.

Na początku października pisaliśmy o planach zatrudnieniowych Amazona w USA. Firma szykowała się w ten sposób na gorący okres świąteczny. Jak się jednak okazuje, nie wszędzie okres świąt powiązany jest ze skokiem zamówień. Newralgicznym punktem na mapie sprzedaży w sezonie świątecznym okazuje się być Europa.

Globalny detalista, którego wyniki mogą być traktowane jako papierek lakmusowy sytuacji w całej branży e-commerce, poinformował w czwartek 27 października o prognozach spowolnienia wzrostu sprzedaży w okresie świątecznym, rozczarowując tym samym Wall Street.

12-procentowy spadek akcji Amazona w obrocie rozszerzonym zmniejszył kapitalizację rynkową o – bagatela – około 140 miliardów dolarów. To więcej niż cała wartość firm takich jak Morgan Stanley, Netflix i Lockheed Martin.

Przewidując najwolniejszy wzrost przychodów ze wszystkich świąt od lat, Amazon powiedział, że zawirowania gospodarcze mocno dotknęły europejskich konsumentów i ucierpiały w ich budżetach domowych, donosi Reuters.

Tak spektakularny spadek sprawił, że Europa znalazła się w centrum uwagi globalnego giganta, dla którego Niemcy i Wlk. Brytania i dwa największe rynki zaraz po Stanach Zjednoczonych.

Koszty paliwa i skutki wojny z Ukrainą uderzają w gospodarki w Europie jeszcze mocniej niż w USA, co widać w wydatkach konsumentów - zaznacza Brian Olsavsky, dyrektor finansowy Amazona.

Dolar amerykański stale zyskiwał do euro, dodając tym samym 900 milionów dolarów w przeciwnościach kursowych do samego Amazona, czego firma nie przewidziała kilka miesięcy temu. Strata operacyjna firmy w segmencie międzynarodowym, dotkniętym wyższymi kosztami dostaw w Europie, wzrosła do 2,5 miliarda dolarów w trzecim kwartale z 0,9 miliarda dolarów rok wcześniej.

Duża grupa międzynarodowych ostrzega przed słabością europejskich rynków. Wśród nich jest chociażby Comcast Corp, który poinformował w czwartek, że trudna gospodarka odbije się na wynikach należącego do niego brytyjskiego nadawcy Sky. Z kolei cytowany przez Agencję Reuters dyrektor finansowy Unilever PLC Graeme Pitkethly opisał w rozmowie z dziennikarzami nastroje konsumencie w Europie jako "rekordowo złe".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl