Answear.com podpisał aneks do umowy udzielenia pożyczki spółce Fashion Trends Group. Strony ustaliły podwyższenie kwoty do maksymalnie 10 mln zł.

W ramach drugiej transzy, zostanie wypłacona kwota 3 mln zł bezpośrednio na rzecz dostawcy Fashion Trends Group celem uregulowania zobowiązań spółki wobec niego.

Natomiast trzecia transza w wysokości do 2 mln zł zostanie wypłacona jedynie w przypadku zrealizowania warunków wskazanych w aneksie do umowy pożyczki, z zastrzeżeniem że ostateczna decyzja należy do Answear.com.

Oprocentowanie nie uległo zmianie w stosunku do ustalonego. Spłata drugiej transzy ma się odbyć do 31 sierpnia 2023 r., chyba że nastąpi przypadek naruszenia wskazany w umowie pożyczki.

Po dokonaniu wypłaty drugiej transzy pożyczki łączna kwota pożyczek wypłaconych na rzecz Fashion Trends Group wyniesie 8 mln zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl