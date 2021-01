Apel o poszerzenie listy branż uprawnionych do pomocy rządowej

Straty spowodowane zamknięciem branży turystycznej ponoszą zarówno sprzedawcy pamiątek w Zakopanem, jak i w Kazimierzu nad Wisłą. We wszystkich powiatach i gminach w Polsce są przedsiębiorcy, którzy już prawie trzy miesiące są pozbawieni możliwości uzyskiwania przychodów i wyłączeni z obydwu tarcz - zaapelował do premiera rzecznik MŚP Adam Abramowicz, wnioskując jednocześnie, aby branże nieujęte w wykazie PKD miały możliwość skorzystania z obydwu tarcz w przypadku drastycznego spadku obrotów np. 70 proc. - 90 proc.

Zdaniem Rzecznika MŚP niezwykle ważne jest, aby wszyscy przedsiębiorcy – bez względu na miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej – byli traktowani przez polski rząd w jednakowy sposób.

Przy ustaleniu zaproponowanego kryterium spadku obrotów istniałaby gwarancja, że środki otrzymaliby ci przedsiębiorcy, których działalność została niemal całkowicie wyłączona na skutek obostrzeń. Zapewni to realizację rządowego celu, jakim jest kierowanie rekompensat do firm zamkniętych.

Ponadto Adam Abramowicz zwraca uwagę, że przedsiębiorców w trudnej sytuacji można podzielić na cztery grupy. Pierwsza to firmy, które formalnie nie zostały zamknięte, ale nie mogą z przyczyn od siebie niezależnych uzyskiwać przychodów. Do drugiej należą placówki w galeriach handlowych, które mogą pozostać otwarte oraz te, które pracować nie mogą. W tym gronie znajdują się i takie działalności, których tarcze na chwilę obecną nie obejmują – m.in. sprzedaż gier i zabawek, obuwia, sprzętu elektronicznego czy salony tatuażu i sklepy z perfumami.

W trzej kategorii znalazły się przedsiębiorstwa z kodem przeważającej działalności, która de facto przeważająca nie jest. Wpisane do rejestru jako przeważające PKD nie zawsze jest bowiem tożsame z rzeczywistym głównym rodzajem działalności danej firmy.

Ostatnią grupą są firmy zarejestrowane w grudniu 2019 oraz w 2020 roku. Przedsiębiorcy, rozpoczynający w tym czasie działalność, ponieśli koszty, wynajmując pomieszczenia czy inwestując w niezbędny sprzęt, nawet jednak gdy mają PKD wymienione w ustawie i regulaminie o wsparciu, nie otrzymają pomocy, ponieważ nie mogą spełnić warunku porównania spadku obrotów rok do roku.

– Cieszymy się z zapowiedzianego wsparcia powiatów i gmin turystycznych na południu Polski oraz z tego, że to wsparcie będzie tam szło szeroko, do wszystkich branż, a nie tylko do wymienionych w ustawie PKD. Należy jednak pamiętać, że straty spowodowane zamknięciem branży turystycznej ponoszą zarówno sprzedawcy pamiątek w Zakopanem, jak i w Kazimierzu nad Wisłą. We wszystkich powiatach i gminach w Polsce są przedsiębiorcy, którzy już prawie trzy miesiące są pozbawieni – decyzją rządu – możliwości uzyskiwania przychodów i jednocześnie – również decyzją rządu – wyłączeni z możliwości skorzystania z obydwu tarcz – podsumowuje w swoim wystąpieniu Adam Abramowicz.