Apetyt deweloperów mieszkaniowych okazją dla Tower Investments

Wartość działki, na której powstanie ponad 200 lokali mieszkalnych, wynosi 21 mln zł.

Akwizycja nieruchomości dla inwestorów z branży deweloperskiej, stanowi jeden z głównych obszarów działalności Tower Investments.

We wrześniu minionego roku Tower Investments ogłosiło aktualizację strategii w ramach której spółka rozszerzyła usługi o produkcję spożywczą i delikatesy internetowe.

- Realizacja transakcji dotyczy sprzedaży nieruchomości o powierzchni 12861 mkw. spółce Budimex Nieruchomości. Na działce docelowo powstanie ponad 200 lokali mieszkalnych. Udział projektów dla deweloperów mieszkaniowych w grupie Tower Investments, po udanych akwizycjach nieruchomości dla takich podmiotów jak Budimex Nieruchomości, YIT, SP Invest, czy Ama Bud, nabiera coraz większego znaczenia pod względem przychodów i zysków. Dostrzegamy ogromny popyt wśród deweloperów z tej branży i prowadzimy aktywne działania w celu pozyskania nowych lokalizacji – mówi Bartosz Kazimierczuk, prezes zarządu Tower Investments.

Działalność Tower Investments w segmencie związanym ze sprzedażą nieruchomości odbywa się na wielu płaszczyznach. W niektórych projektach proces kończy się na uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych i sprzedaży działek, w innych budowa i oddanie do użytkowania stanowi o zakończeniu inwestycji. Do tej pory spółka pozyskała do swojego portfolio projekty inwestycyjne w ramach których powstanie ponad 600 lokali mieszkalnych.

– Drugi kwartał w Tower Investments to dynamiczny okres, w trakcie którego finalizowanych jest kilka inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym jednocześnie. Podsumowanie tych transakcji powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w wynikach za pierwszy i drugi kwartał 2021 roku. Z doświadczeń ostatnich projektów można stwierdzić, że marże w tej kategorii są bardzo zadowalające – mówi Bartosz Kazimierczuk.

