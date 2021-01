Bank Pocztowy chce zachęcić do ekozakupów

Bank Pocztowy, będący spółką z grupy kapitałowej Poczty Polskiej, uruchamia nową usługę kredytową dotyczącą EkoWydatków skierowaną do Polaków, którzy planują dokonać zakupów związanych z ekologią. W ramach oferty klienci indywidualni mogą uzyskać nawet do 50 000 zł dodatkowego finansowania na cele takie jak np. zakup energooszczędnego sprzętu AGD, roweru a nawet hulajnogi, a także zakup lub montaż pomp ciepła, kotłów centralnego ogrzewania czy odnawialnych źródeł energii. Co ważne, kredyt udzielany jest z atrakcyjną prowizją, a po dostarczeniu faktury oprocentowanie kredytu zostaje obniżone o 1 p.p. Jest to obecnie jedna z najatrakcyjniejszych i najszerszych ofert dostępnych na rynku, skierowanych do klientów indywidualnych, umożliwiająca finansowanie eko-wydatków.

Kredyt na EkoWydatki – nowa propozycja Banku Pocztowego – skierowany jest do osób, które w najbliższym czasie planują zakup związany z ekologią takie jak: zakup lub montaż odnawialnych źródeł energii, czyli chociażby paneli fotowoltaicznych, kotłów centralnego ogrzewania (z wykluczeniem kotłów węglowych), pomp ciepła, materiałów do ocieplenia domu, w tym okien i drzwi zewnętrznych, a także przydomowych oczyszczalni ścieków i wiatraków. Co ciekawe, środki mogą zostać przeznaczone również na zakup rowerów, hulajnóg bądź innego sprzętu sportowego, pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym, energooszczędnych sprzętów AGD klasy co najmniej A+++, a także elektronicznych systemów zarządzania energią w budynkach.

Zgodnie z warunkami oferty kredyt jest przeznaczony na cele ekologiczne tj. zakup lub montaż urządzeń ekologicznych, z możliwością dobrania gotówki na dowolny cel.

- Jak pokazują liczne badania, zdecydowana większość Polaków ma świadomość problemów, z jakimi boryka się środowisko naturalne i pragnie w miarę możliwości wspomóc działania proekologiczne. Niezmiennie ważne jest uświadamianie, że wydatki i inwestycje w tym zakresie nie ograniczają się jedynie do tych dużych i oczywistych, jak inwestowanie w zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. To również małe zakupy i gesty wobec planety, jak zamiana codziennej podróży autem do pracy na przejażdżkę rowerem czy wymiana starej pralki na energooszczędny sprzęt. Nasza nowa oferta może wspierać te plany. Właśnie dlatego, projektując ofertę Kredytu na EkoWydatki staraliśmy się jak najbardziej elastycznie spojrzeć na kwestię zakupów wspierających środowisko naturalne. To właśnie główny atut naszej oferty – jeden z najszerszych na rynku zakres finansowanych celów, na jakie mogą zostać przeznaczone pieniądze z kredytu – komentuje Aleksandra Rulewska, zastępca Dyrektora Departamentu Produktów Detalicznych Banku Pocztowego.

Kredyt na EkoWydatki umożliwia uzyskanie nawet 50 000 zł dodatkowego finansowania, którego spłata zostanie rozłożona nawet na 120 miesięcy, czyli 10 lat. Oprocentowanie może zostać obniżone o 1 p.p., jeśli klient w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy dostarczy fakturę dokumentującą przeznaczenie co najmniej 80 proc. kredytu na cele ekologiczne, jak między innymi szeroko pojęty zakup lub montaż urządzeń ekologicznych korzystających z odnawialnych źródeł energii, poprawiających jakość powietrza, efektywność energetyczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.