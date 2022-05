Banki są coraz ostrożniejsze. Podwyżka stóp procentowych uderza w deweloperów

Banki zachowują ostrożność przy finansowaniu biurowców, dlatego najczęściej wymagają zabezpieczenia umowami przedwstępnymi na poziomie od 50 do nawet 70 proc. Przed pandemią wystarczyło 30-40 proc. Jeśli chodzi o centra handlowe i hotele, to zarówno banki, jak i inwestorzy wiedzą, że nie jest to dzisiaj produkt inwestycyjny. Z kolei magazyny nadal są perłą w koronie, ale muszą mieć zabezpieczone ok. 50 proc. umów pre-lease - wylicza Beata Latoszek, Managing Director Deutsche Hypo Nord /Lb Real Estate Financing.

W ostatnim czasie spada liczba kredytów hipotecznych. A jak jest z pożyczkami dla firm?

Beata Latoszek, Managing Director Deutsche Hypo Nord /Lb Real Estate Financing: W ostatnim miesiącu dostępność finansowania w złotówkach - zarówno w formie kredytu, jak i obligacji - jest ograniczona, bo NBP podwyższył stopy procentowe przez co oba te instrumenty finansowe są tak drogie, że rentowność nowych inwestycji staje pod znakiem zapytania. Jeśli dodamy do tego stuprocentowy wzrost cen materiałów budowanych i brak rąk do pracy, to inwestorzy sami widzą, że muszą ograniczać swoje plany rozwojowe.

Tylko ci, których stać na finansowanie w euro mają szanse na kontynuowanie swojej działalności bez ograniczeń. Zatem, z pewnością wysoki koszt pieniądza spowoduje, że będzie mniej nowych inwestycji.

Czy biura odzyskały już po pandemii swoją inwestycyjną moc w oczach inwestorów?

Na pewno biura wciąż się budują i wynajmują. Gracze obeznani z tym sektorem poradzą sobie, ale dla nowych bariera wejścia jest bardzo wysoka. W każdym razie inwestorzy planują nowe inwestycje bardzo ostrożnie. Wskaźniki pustostanów - zarówno w Warszawie, jak i w regionach nadal przekraczają 10 proc., a więc niepokój wciąż jest wyczuwalny.

Czy banki też zachowują ostrożność przy finansowaniu biurowców?

Tak, dlatego najczęściej wymagają zabezpieczenia takiej inwestycji umowami przedwstępnymi na poziomie od 50 proc. do nawet 70 proc. Dla porównania - przed pandemią wystarczyło 30-40 proc.

Problem polega na tym, że ok. 40 proc. ludzi chce dziś pracować z domu. Hybrydowy system pracy oznacza, że biura są potrzebne na dwa, trzy dni w tygodniu. Trudno jest przewidzieć, czy uda się skomercjalizować biurowiec, stąd ten zawyżony wymóg wskaźnika umów pre-lease.

Kredyt przyznaje się na około pięć lat. Z reguły są to kredyty ze spłatą balonową, czyli po pięciu latach zostaje 50 proc. wartości nieruchomości do spłaty. Rozwiązania są dwa: albo wydłuża się spłatę, albo nowy inwestor kupuje obiekt razem z tym długiem. Kluczowe jest zatem pytanie: jak będzie wyglądał rynek za pięć lat.

Jakie dzisiaj szanse na finansowanie bankowe ma retail i galerie handlowe?

Jeśli chodzi o centra handlowe, to zarówno banki, jak i inwestorzy wiedzą, że nie jest to dzisiaj produkt inwestycyjny. Wyjątkiem są obiekty ze świetną lokalizacją, ale w takich przypadkach to grunt jest wartością, bo na nim można zbudować inne funkcje, na przykład mieszkania. Jednak to są bardzo trudne transformacje.

Najgorzej jest chyba z hotelami. Czy nadal są traktowane przez banki jako sektor zagrożony?

Tak. To jest podobna sytuacja jak z centrami handlowymi.

Lockdowny dobiły hotele. Wojna w Ukrainie też nie pomoże szybko odbudować turystyki.

A mieszkania na wynajem?

Od stycznia obserwujemy spadek dynamiki sprzedaży mieszkań. Głównie przez to, że zdolność kredytowa jest dziś liczona na poziomie 9 proc., a była - na poziomie 3,5 proc., a więc raty kredytowe podrożały o 100 procent. W związku z tym, z braku odbiorcy indywidualnego deweloperzy skierują się w stronę PRS-u. Podejrzewam, że te podwyżki stóp procentowych zmienią także sposób finansowania budowy tych portfeli mieszkań na wynajem instytucjonalny. Do tej pory inwestorzy brali na nie kredyty w złotówkach. Teraz często pytają o możliwość zamiany długu na euro ze stałą stopą procentową.

Czy magazyny nadal nie mają czym martwić?

Nadal są perłą w koronie. Inwestorzy wciąż szukają dobrych obiektów. Do tej pory najczęściej deweloper budował magazyn i szybko go sprzedawał. Dzisiaj inwestorzy sami próbują je budować, bo brakuje ich jako produktu inwestycyjnego na rynku. Zatem magazyny wciąż mają rację bytu, ale jeśli będziemy ich budować w ilości podyktowanej popytem, to centra handlowe w ogóle przestaną być potrzebne. Wiadomo, że dzisiaj głównym motorem tego sektora jest e-commerce. Handel tradycyjny ograniczy się do ulic handlowych i niewielkich lokalnych sklepów.

Czyli inwestorzy magazynowi nie mają problemów z kredytem na budowę?

Nie, ale też muszą mieć zabezpieczone w ok. 50 proc. umowy pre-lease. Ten pułap jest nieco niższy niż w biurowcach, ponieważ wejście na rynek magazynowy w tej chwili nie jest tak trudne, jak na rynku biurowym. W sektorze magazynowym, dla banku kluczowe znaczenie ma lokalizacja obiektu - musi to być hub logistyczny, w pobliżu węzłów komunikacyjnych.

Czy ta zła sytuacja ekonomiczna nie odstraszy inwestorów zagranicznych?

Nie sądzę, bo słaba złotówka zawsze przyciągnie spekulantów. Poza tym, wciąż jesteśmy krajem na dorobku, więc zawsze będziemy atrakcyjniejsi od bogatszych rynków, jeśli chodzi o stopy zwrotu.