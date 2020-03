BCC: Sytuacja zdrowotna i ekonomiczna wyprzedziła już zapisy Tarczy Antykryzysowej

Z wielkim niepokojem odnotowujemy brak uwzględnienia w uchwalonej w sobotę przez Sejm ustawie o Tarczy Antykryzysowej kluczowych propozycji działań ratujących płynność firm i miejsca pracy, które BCC przedstawiał członkom rządu i parlamentarzystom w ciągu ostatniego miesiąca.

"Z równie wielkim niepokojem odnotowaliśmy wprowadzenie przez Sejm przepisów, mających niewiele wspólnego z ratowaniem gospodarki, tj. rozszerzenie uprawnień prokuratora generalnego, możliwość ingerowania premiera w skład i prace Rady Dialogu Społecznego oraz zmiany w Kodeksie wyborczym" - pisze BCC. "Wprowadzanie tak ważnych regulacji bez konsultacji, z pominięciem ustawowego trybu, wykorzystując okazję, że uwaga wszystkich skoncentrowana jest na ratowaniu życia ludzi i gospodarki jest działaniem nie tylko pozaprawnym, ale także dalece nieetycznym. Warto też podkreślić, że sama konstrukcja ustawy, jej skomplikowanie, konstrukcja niezgodna z zasadami prawidłowej legislacji przeczy idei pomocy przedsiębiorcy, który nie będzie potrafił bez pomocy prawnej skorzystać z przewidzianych w niej instytucji.

W tej sytuacji, apelujemy do senatorów od odpowiednie modyfikacje zapisów ustawy.

Oto najbardziej kluczowe kwestie:

- Pomoc dla przedsiębiorców musi być dostępna natychmiast na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy, na którego weryfikację przyjdzie czas po okresie epidemii. Dotychczasowe zapisy projektu, uzależniają wsparcie od biurokratycznych procedur, na które nie czas w tak dynamicznej sytuacji. Niestety, przyjęte przez Sejm poprawki, niczego w tej kwestii nie zmieniły.

- Wsparcie musi obejmować okres wstecz, co najmniej od 13 marca, gdy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, a nie od dnia wejścia w życie ustawy, w przypadku specyficznych branż jak np. turystyczna, reklamowa, agencje pracy, nawet od 21 lutego, ponieważ w tym czasie brakowało odpowiednich ustaw i firm działały w realiach luki prawnej.

- Środki przyznane w ustawie muszą mieć walor „pewności”. Tworzenie przepisów w sposób, w którym organ może przyznać świadczenie, a może go nie przyznać według zasady „kto pierwszy ten lepszy” i do „wyczerpania środków” poddaje w wątpliwość rzeczywisty cel ustawodawcy i wprowadza stan niepewności co do tego kto te środki w rzeczywistości otrzyma.