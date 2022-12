Sieć Biedronka zdecydowała o podniesieniu pensji wszystkich pracowników sklepów oraz centrów dystrybucyjnych zatrudnionych na podstawowych stanowiskach o kwoty wynoszące od ok. 500 do 700 zł w zależności od ich doświadczenia, indywidualnych zadań oraz stanowiska. Od 1 stycznia 2023 r. ponad 60 tys. zatrudnionych przez największą sieć handlową w Polsce otrzyma podwyżki, na które sieć Biedronka w skali roku przeznaczy ponad pół miliarda złotych.

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia pracownicy sieci Biedronka otrzymali kolejną dobrą wiadomość. Oprócz świątecznych voucherów rabatowych, e-kodów na zakupy oraz prezentów świątecznych pracownicy sieci dowiedzieli się o zwiększeniu wynagrodzenia od kolejnego miesiąca. Na przedświąteczne wsparcie swojej załogi Biedronka przeznaczyła łącznie ponad 150 milionów złotych.

To kolejna podwyżka wynagrodzeń dla naszych pracowników. Mimo wymagającego okresu naznaczonego wysoką presją jako firma podejmujemy zdecydowane działania, by być pracodawcą pierwszego wyboru w Polsce, a praca w Biedronce to pewność stabilności. Poprzez zwiększenie wynagrodzeń doceniamy zaangażowanie naszych pracowników - mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.