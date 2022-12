Podczas 4 dni obejmujących dwa marketingowe wydarzenia – Black Friday i Cyber Monday użytkownicy wykonali BLIKIEM blisko 15 mln transakcji o wartości ponad 2 mld zł.

Najistotniejszą część stanowiły zakupy w internecie.

Było to 11 mln transakcji, o wartości 1,6 mld zł.

Najwięcej transakcji wykonano w Czarny Piątek, 25 listopada 2022.

Podczas tegorocznego Black Friday padł rekord transakcji BLIKIEM zrealizowanych jednego dnia – było ich prawie 4,3 mln, a łącznie z transakcjami P2P – aż 5,3 mln. To najlepszy dzień w historii BLIKA.

25 listopada br. użytkownicy wykonali w sieci zakupy ponad 3,1 mln razy, za kwotę 497 mln zł (rok wcześniej było to 2,5 mln transakcji na kwotę 404 mln zł). Kolejne dwa dni były również zakupowo intensywne – w sobotę odnotowano 2,3 mln transakcji, a w niedzielę aż 2,8mln. Poniedziałek – czyli Cyber Monday, było ich prawie 2,9 mln.

Z roku na rok widzimy coraz większą popularność „black” wyprzedaży. Jednym z czynników wpływających na ten trend jest niewątpliwie sytuacja makroekonomiczna i potrzeba Polaków do szukania oszczędności oraz korzystnych ofert. W ciągu 4 dni użytkownicy BLIKA wydali prawie 400 mln zł więcej niż w ubiegłym, a sam Black Friday okazał się rekordowym dniem pod względem liczby transakcji. Dużym zainteresowaniem e-kupujących cieszył się w tym roku także Cyber Monday. Liczba operacji w sieci tego dnia wzrosła o 0,6 mln wobec 2021 roku. Bez wątpienia atrakcyjne ceny zachęcają wiele osób do zakupów – mówi Monika Król, wiceprezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora płatności mobilnych BLIK.

Analiza danych transakcyjnych BLIKA pokazuje, że w ciągu tych 4 dni mogliśmy zaobserwować sporą zmienność w poszczególnych kategoriach zakupów internetowych w stosunku do ubiegłego roku. Między 25 a 28 listopada najbardziej wzrosła aktywność użytkowników BLIKA na stronach z zakładami bukmacherskimi – aż o 87 proc. Choć nie jest to kategoria jednoznacznie kojarząca się z Black Week, to pokazuje ogromną siłę trwającego mundialu i meczu z udziałem polskiej reprezentacji.

Największy ruch transakcyjny mogliśmy zaobserwować na platformach typu marketplace. To największa kategoria w polskim e-commerce. Wielu merchantów oferowało szeroki wybór produktów, które użytkownicy mogli zakupić korzystając z bardzo atrakcyjnych rabatów. W analizowanym okresie marketpalace urósł aż o 16 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

W ramach tegorocznego Black Friday użytkownicy BLIKA równie chętnie płacili za gry. Porównując rok do roku liczba transakcji w tej kategorii urosła o blisko 29 proc., a średni koszyk zakupowy osiągnął wynik 51,76 zł.

W tym roku dużym zainteresowaniem kupujących w internecie cieszyły się również zakupy w sklepach z modą i asortymentem do domu. W ciągu czterech dni Polacy zrealizowali w tego typu serwisach o 22 proc. więcej transakcji niż rok wcześniej. Co ciekawe, średnia wartość koszyka na platformach z odzieżą i dodatkami wyniosła 241,29 zł, czyli o 7 proc. więcej niż rok temu. W przypadku artykułów domowych było to 423,20 zł – podsumowuje Magdalena Kubisa, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w BLIK.

W czasie czterech dni od piątku do poniedziałku użytkownicy chętnie wykorzystywali BLIKA także do płatności w stacjonarnych sklepach. W tym czasie odnotowano blisko 2,7 mln transakcji – rok temu było to niecałe 1,3 mln. Wartość zakupów wyniosła 156 mln wobec 77 mln zł w 2021 roku. Znaczny wpływ na uzyskany w tym kanale wynik miało stale zwiększające się zainteresowanie płatnościami zbliżeniowymi.

Z kwartału na kwartał sukcesywnie rośnie też liczba osób, które chętnie na co dzień korzystają z BLIKA. Na koniec września aktywnie korzystało z niego 12 mln osób. Łączna wartość zrealizowanych transakcji w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku przekroczyła 98 mld zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl