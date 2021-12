Brexit okazją dla polskich firm. Nasze towary wróciły na Wyspy

Brexit nie okazał się dla polskich firm tak straszny, jak go malowano. fot. Shutterstock









Autor: businessinsider.com.pl

Dodano: 03 gru 2021 08:36

Brexit nie okazał się dla polskich firm tak straszny, jak go malowano. Według danych GUS eksport do Wielkiej Brytanii wręcz wzrósł. Nasze towary wróciły na Wyspy, choć nie do końca są to te same towary, co jeszcze rok temu - pisze businessinsider.com.pl.