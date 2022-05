Catella przejmie większość udziałów w WPP

Firma WPP jest niezależną firmą inwestycyjną, zarządzającą aktywami i deweloperami, działającą wyłącznie na rynku polskim, z szeroką ofertą wspierającą strategie inwestycyjne klientów.

WPP zarządza aktywami o wartości prawie 2 miliardów koron szwedzkich i zatrudnia 18 pracowników.

Christian Fojtl, Jacek Wachowicz i Bartosz Bzoma, dyrektorzy zarządzający, pozostaną udziałowcami WPP. Firma będzie nadal zarządzana przez obecny zespół, aby dalej realizować udaną strategię rozwoju w Polsce. Ponadto, stając się częścią Catelli, wygeneruje znaczące synergie dla grupy jako zarządzający aktywami i inwestycjami dla istniejących i przyszłych Inwestycji funduszy nieruchomości, a także możliwości rozwoju dla inwestycji głównych.

- Cieszymy się, że zgodziliśmy się na nawiązanie partnerstwa z dyrektorami zarządzającymi WPP i nie możemy się doczekać dalszego rozwoju WPP wraz z partnerami i pracownikami. Polska jest dla nas kluczowym rynkiem strategicznym, na którym widzimy potencjalne możliwości rozwoju nieruchomości i znaczące synergie w zarządzaniu inwestycjami w całej grupie – mówi Christoffer Abramson, prezes i dyrektor generalny Catella. - Wraz z przejęciem WPP, otrzymujemy wysoko wykwalifikowany zespół z dużym doświadczeniem i wyjątkową znajomością polskiego rynku nieruchomości, który teraz będzie miał znacznie większą zdolność do rozwoju dzięki kapitałowi Catelli wspierającemu ich ambitne plany. Przejęcie wpisuje się w strategię rozwoju Catelli poprzez spółki będące częściowo własnością firmy wraz z lokalnymi partnerami, co zapewnia zaangażowanie lokalnego kierownictwa i zachęty finansowe, które są zgodne z ogólnymi celami Catelli - dodaje.

- Cieszymy się, że możemy zostać częścią Grupy Catella. Dziś WPP to ugruntowana firma działająca na polskim rynku nieruchomości. Dołączając do Catelli, możemy dodać wartość i wzrost dzięki paneuropejskiej infrastrukturze nieruchomości Catella. Jesteśmy przekonani, że połączenie zakończy się sukcesem i zaowocuje silnym potencjałem zarządzania aktywami i rozwojem gotowym do obsługi zarówno lokalnych, wewnętrznych, jak i międzynarodowych klientów firmy Catella - mówi Jacek Wachowicz, CEO WPP.

Transakcja ma zostać sfinalizowana w drugim kwartale 2022 roku.