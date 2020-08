CDRL S.A publikuje wyniki za I półrocze

Zarząd CDRL S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w związku z przygotowaniem danych finansowych narastających do raportu okresowego za I półrocze 2020 r. w dniu dzisiejszym powziął informację, że skonsolidowany wynik finansowy netto grupy kapitałowej Emitenta za I półrocze 2020 roku wykazuje stratę w wysokości 25.805 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2019, Emitent wykazał zysk w kwocie 360 tys. zł, zaś jednostkowy wynik finansowy netto Emitenta za I półrocze 2020 r. wykazuje stratę w kwocie 8.839 tys. zł, a za I półrocze 2019 r. Spółka odnotowała zysk w wysokości 8 065 tys. zł.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną, mając na uwadze skalę zmiany skonsolidowanego i jednostkowego wyniku finansowego Grupy kapitałowej Emitenta, wykraczającą poza standardowy poziom jego zmienności, jak również nadzwyczajny charakter czynników, które miały na nie wpływ.

Zmiana skonsolidowanego wyniku finansowego jest rezultatem działania kilku czynników:

- spadku przychodów Grupy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 20% spowodowanego ograniczeniami w handlu trwającymi w okresie od kwietnia do maja 2020 r. w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19,

- znaczącego wzrostu kosztów finansowych, a w tym przede wszystkim różnic kursowych w białoruskiej spółce zależnej Emitenta, wynikającego głównie z osłabienia rubla białoruskiego w stosunku do USD i EUR, o którym to wpływie na wynik I kwartału 2020 r. Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2020 z dnia 24 lipca 2020 r.

- zawiązania odpisu na należności w kwocie 3.052 tys. zł, w związku z pogorszeniem jakości należności handlowych od kilku kontrahentów Grupy,

- zawiązania odpisu na udziały w spółce stowarzyszonej Sale Zabaw Fikołki sp. z o.o. w wysokości 3.351 tys. zł dokonanego w związku z jej aktualną sytuacją finansową, na którą wpływ miały ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych w zw. z COVID-19 oraz obowiązujące zasady dystansu społecznego oraz wynik tej spółki za I półrocze 2020 r.

Zmiana jednostkowego wyniku finansowego jest rezultatem działania kilku czynników:

- spadku przychodów Spółki w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 12% spowodowanego ograniczeniami w handlu trwającymi w okresie od kwietnia do maja 2020 r. w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19,

- zawiązania odpisu na należności w kwocie 4.479. tys. zł, w związku pogorszeniem jakości należności handlowych od kilku kontrahentów Spółki,

- zawiązania odpisu na udziały w spółkach zależnych Coccodrillo Concepts sp. z o.o., Smart Inwestment Group sp. z o.o., DPM LLC Białoruś i w spółce stowarzyszonej Sale Zabaw Fikołki sp. z o.o. na łączną kwotę 19.385 tys. zł.

Źródło: money.pl