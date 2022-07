Ceny mieszkań nadal droższe niż przed wojną. Kryzys znany jako boom

Kilka mieszkań na wynajem w Polsce oferuje tylko 1 procent wynajmujących. 8 procent wynajmujących to właściciele oferujący jedno mieszkanie, często odziedziczone. I już 15% oferujących mieszkania na wynajem jednocześnie jest najemcami lokali, w których sama mieszka.

W II kwartale średnie ceny ofertowe mieszka wzrosły o 3,5 proc.

Na rynku wtórnym podaż ciągle rośnie, ceny hamują. Rynek w większości opiera się na klientach gotówkowych.

Im większe mieszkanie, tym wolniej rośnie jego cena.

Im mniejsza miejscowość, tym szybciej rosną ceny mieszkań.

Nadal rośnie liczba mieszkań wystawianych na sprzedaż.

Rynek najmu: czynsze stabilne na wysokich poziomach

Stała nierównowaga podaży i popytu

Metraż oferowanych pod najem lokali to wciąż średnio 57 mkw.

Mieszkanie na wynajem kupione za gotówkę nadal jeszcze może na siebie zarabiać. Mieszkanie kupione na kredyt dziś już się nie opłaca.

Wiele osób nawet posiadających zdolność kredytową w ostatniej chwili wycofuje się z zakupu mieszkania. Realną alternatywą staje się najem.

W Polsce najczęściej wynajmującym mieszkanie jest osoba, która w wyniku rozwoju i stabilizacji swojej sytuacji życiowej przenosi się z własnego mieszkania do innej lokalizacji.

Szukając dobrej formy lokaty kapitału decyduje się na pozostawienie lokalu w zasobach rodziny, a w konsekwencji na jego wynajem. Metropolie powyżej 500 tys mieszkańców to największe skupiska najemców.

Wynajmujący mieszkania sami przenoszą się najczęściej na tereny wiejskie, położone w okolicach wielkich aglomeracji.

Mieszkanie na wynajem jako inwestycja

Ta decyzja w Polsce zapada wciąż rzadko. Rynek najmu jest w Polsce bardzo rozdrobniony. Wynajmującymi stają się osoby, które tak naprawdę realizują inne swoje cele.

Główną motywacją posiadacza mieszkania na wynajem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych swoich i swojej rodziny oraz zabezpieczenie kapitału. Dlatego wynajem wychodzi im niejako przy okazji.

Zasadą jest, że rodzice zamieszkujący poza dużymi miastami kupują mieszkania dla dziecka w chwili, gdy idzie ono na studia.

Rynek profesjonalnie wynajmujących

Jest bardzo niewielki. Przeciętny Polak uważa, ze pieniądze z wynajmu mieszkania to prawdziwa żyła złota.

Tymczasem aż połowa osób wynajmujących mieszkania uważa, ze stopa zwrotu z inwestycji nie jest zadowalająca.

Największe opory przed wynajmem budzi poziom kultury najemców. Wskazuje na to aż 70 proc. badanych.

Kolejne wzmacniające opór przed wynajmowaniem mieszkań są opóźnienia w płatności czynszu.

Trzecim powodem zniechęcającym do wynajmowania są nadmierne restrykcje dotyczące zmiany czynszu oraz tradycyjne w Polsce przywiązanie do własności.

Dużą barierą są także kłopoty z potencjalną eksmisją lokatorów w razie decyzji o zakończeniu wynajmu mieszkania.

Umowa najlepsza czasowa

Najczęściej umowy są czasowe, odnawialne co rok czy co dwa. Dają one największe poczucie bezpieczeństwa obu stronom transakcji.

Mimo, najem okazjonalny miał być formą zabezpieczającą interesy wynajmujących, to ta forma prawna nie przyjęła się na polskim rynku nieruchomości. Rzadkością są umowy podpisywane u notariusza.

Wpływ na to może mieć wysokość opłat notarialnych, ponoszona przez najemcę.

Wśród punktów chętnie umieszczanych w umowach najmu jest zapis oddzielający czynsz od opłat za mieszkanie, ponoszonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni. Wynajmujący chętnie rozdzielają opłaty do właściciela od opłat wspólnotowych i rachunków. Wówczas podatek płacą tylko od dochodu, nie od całości ponoszonej przez najemcę kwoty.

Wysokość cen vs rocznik powstania nieruchomości

Najbardziej pożądane są nieruchomości z lat 1991-2015. Te roczniki budynków uważane są za wznoszone z najzdrowszych materiałów budowlanych.

Zwykle są też doskonale zlokalizowane. Dysponują bogatą infrastrukturą w postaci ośrodków zdrowia, szpitali, przedszkoli, szkół, sklepów czy aptek.

Mają także doskonałą sieć połączeń komunikacją miejską prosto do centrów miast.

Tereny zielone są tu zazwyczaj dobrze zagospodarowane, a drzewa i krzewy zdążyły urosnąć.

Dlatego to mieszkania na osiedlach z lat 1991- 2015 cieszą się najwyższą rynkową ceną.

Materiał został zrealizowany na podstawie debaty kwartalnika mieszkaniowego dotyczącego raportu: "Sytuacja na rynku nieruchomości II kwartał 2022", autorstwa Adama Czerniaka, głównego ekonomisty, dyrektora ds. badań Polityki Insight i Karoliny Klimaszewskiej, analityczki Otodom z udziałem Marcina Krasonia, eksperta rynku nieruchomości obido i Otodom.