Chińska branża nieruchomości w kryzysie. Sunac ma problemy z płynnością

Trzeci co do wielkości deweloper w Chinach nie dotrzymał terminu spłaty obligacji. Firma ma problemy z utrzymaniem płynności i nie jest jedyną na chińskim rynku, który tonie w długach.

Chiński deweloper Sunac China nie dotrzymał terminu spłaty obligacji kuponowych offshore o wartości 742 mln dolarów.

Zagregowana sprzedaż firmy spadła w marcu i kwietniu o 65 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Deweloper ma rozważać restrukturyzację swojego zadłużenia offshore; trwają również rozmowy z podmiotami Skarbu Państwa.

Sunac to trzecia co do wielkości firma deweloperska w Państwie Środka i czwarty co do wielkości emitent obligacji dolarowych.

Jak donosi Reuters, chiński deweloper Sunac China nie dotrzymał terminu spłaty obligacji kuponowych offshore o wartości 742 mln dolarów. Firma zapowiedziała również, że nie spodziewa się spłaty innych obligacji, co z kolei zwiększy falę niewypłacalności, jaka zalała i tak już obciążoną długami branżę nieruchomości w Chinach.

Sunac to trzecia co do wielkości firma deweloperska w Państwie Środka. Reuters przypomina również, że Sunac jest czwartym co do wielkości emitentem wśród chińskich deweloperów (wg. danych Duration Finanse) z 7,7 mld dolarów ulokowanych emisjach dolarowych.

Agencja cytuje "źródło bliskie firmie" według którego deweloper ma rozważać restrukturyzację swojego zadłużenia offshore. Mają również trwać rozmowy ze Skarbem Państwa o strategicznych inwestycjach w firmie. Sam Sunac odmówił komentarza.

Firma poinformowała w komunikacie giełdowym złożonym na giełdzie w Hong Kongu o zatrudnieniu Houlihana Lokeya jako doradcy finansowego i Sidleya Austina jako rady prawnego - mają oni pomóc firmie znaleźć rozwiązania mającego na celu złagodzenie obecne problemy z płynnością.

W osobnym komunikacie, przytaczanym przez Reuters, Sunac poinformował, że jego zagregowana sprzedaż w marcu i kwietniu spadła o 65 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Firma potwierdziła, że nie dotrzymała środowego terminu spłaty odsetek w wysokości 29,5 mln dolarów od obligacji z października 2023 roku. Co więcej, deweloper nie spodziewa się spłaty innych zobowiązań należnych za zeszły miesiąc, których łączna kwota opiewa na 75,3 mln dolarów.

Sunac powiedział, że brak płatności należności za październik 2023 roku oznacza, że posiadacze obligacji mogą obiegać się o natychmiastową spłatę kapitału i odsetek, ale deweloper nie otrzymał na razie żadnych zawiadomień o takowych przyspieszeniach. Firma przeprosiła w komunikacie wierzycieli i poprosiła o o czas na "przezwyciężenie wyzwań".

Kryzys na rynku nieruchomości w Chinach

Problemy Sunac ze spłatą zadłużenia mogą być prognostykiem, że inni duzi deweloperzy na chińskim rynku również przegapią najbliższe spłaty swoich zobowiązań. Chiński rynek nieruchomości przeżywa obecnie kryzys: spada sprzedaż nowych domów, są problemy z budowami, nabywcy uciekają, a niektóre projekty mogą zostać nawet wstrzymane, ostrzegają analitycy.