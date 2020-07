Covid-19 może wzmocnić pozycję funduszy private equity w Europie Środkowej

Pandemia to okazja do inwestycji w firmy, które teraz będą poszukiwały inwestorów. fot. Shutterstock









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 23 lip 2020 10:05

Ponad dwie trzecie reprezentantów funduszy private equity w Europie Środkowej prognozuje w najbliższych miesiącach pogorszenie się sytuacji gospodarczej, a indeks optymizmu znalazł się na najniższym poziomie od 2008 roku. To efekt kryzysu spowodowanego wybuchem epidemii SARS-CoV-2. Jednocześnie, jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Private Equity Confidence Survey”, same fundusze dość spokojnie zareagowały na pandemię. Co więcej, dla wielu z nich jest to okazja do inwestycji w firmy, które teraz będą poszukiwały inwestorów. Aż 74 proc. badanych uważa, że to będzie dobry rok dla rynku private equity.