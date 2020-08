COVID-19 nie zaszkodził branży IT. Specjaliści wciąż pożądani

Przez pandemię znacznie wzrosła liczba ogłoszeń oferujących pracę zdalną w obszarach IT– wynika z najnowszego raportu No Flu Jobs1. Dziś wciąż – pomimo sytuacji pandemicznej i niepewnej gospodarki – to pracownicy IT dyktują warunki pracodawcom.

Pandemia nie wpłynęła negatywnie na rynek IT w Polsce, a wręcz doprowadziła do jego rozkwitu. Korzystają na tym pracownicy branży, którzy w I półroczu 2020 r. zarabiali aż o 2 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

Ile chcą zarabiać pracownicy IT? Ci świeżo po studiach wymagają od pracodawców kwoty wyższej niż 4 tys. zł netto. Średnie zarobki dla osób z kilkuletnim doświadczeniem to kwoty rzędu 10 do 18 tys. zł netto w zależności od miejsca zamieszkania. Zarobki juniorów w 2020 r. wahały się od 4 do nawet 7 tys. zł.

Coraz częściej specjaliści IT poszukują pracy opierając się na opinii i rekomendacjach znajomych (34 proc.). Najchętniej pracowaliby dla gigantów takich, jak Google (23 proc.), Microsoft (6,2 proc.) czy CD Projekt (2,7 proc.). Do zmiany pracy motywują ich lepsze pieniądze, możliwość rozwoju technologicznego, praca na nowych technologiach, możliwość pracy zdalnej, awansu czy dobra atmosfera.

Praca w międzynarodowym środowisku

Nadal na rynku najbardziej pożądani są specjaliści mid – 46 proc. ofert o pracę skierowanych jest do nich oraz senior – również 46 proc. Na najwyższe zarobki rzędu nawet ponad 20 tys. zł miesięcznie mogą liczyć specjaliści Big Data, Business Intelligence, Beckend, a także analitycy biznesowi. Pracodawcy cenią sobie u pracowników umiejętności pracy pod presją czasu czy multizadaniowość.

Podjęcie zatrudnienia w sprawdzonej firmie na co dzień obcującej w międzynarodowym środowisku to duża szansa na rozwój dla przyszłego kandydata. Spółka Bonair – najczęściej wybierany dostawca usług wdrożeniowych w technologiach Microsoft w zakresie: CRM, ERP i BI w Polsce – nieco ponad miesiąc temu dołączyła do grupy Fellowmind, która stała się głównym partnerem Microsoft Business Applications w Europie. Polska firma tym samym jest pierwszym i jedynym partnerem giganta z branży aplikacji biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

