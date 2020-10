CTP BV emituje zielone obligacje za 650 mln euro. To największy debiut w regionie CEE

CTP ma bardzo udany model biznesowy i prowadzi 100 parków w Europie Środkowej, obsługując ponad 500 najemców, zajmując czołowe pozycje na rynku w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. CTP jest również mocno zaangażowany w zrównoważony rozwój i jest ukierunkowany na uzyskanie neutralności węglowej do 2023 r.

- CTP było we właściwym miejscu i we właściwym czasie, aby móc z powodzeniem zrealizować swoje debiutanckie obligacje. Nieruchomości logistyczne mają obecnie solidne fundamenty, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, która ma jedne z najsilniejszych podstaw gospodarczych w Europie. Mamy również długoterminowe zaangażowanie w zrównoważony rozwój, czego dowodem jest certyfikacja BREEAM całego naszego portfolio. Solidne podstawy kredytowe CTP zostały bardzo dobrze docenione przez agencje ratingowe i inwestorów, co pozwoliło z powodzeniem uzyskać dwa ratingi inwestycyjne od Moody’s i S&P oraz zakończyć naszą debiutanckie zielone obligacje pomimo burzliwych warunków rynkowych - powiedział Richard Wilkinson, CFO w CTP.

CTP zdecydowało się na emisję Zielonych Obligacji po zobowiązaniu się w 2019 r.do uzyskania certyfikatu BREEAM na poziomie BREEAM Very Good i wyższym dla całego portfolio logistycznych i przemysłowych projektów. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie portfela Kwalifikowanych Zielonych Aktywów, zgodnie z wytycznymi Struktury Zielonych Obligacji CTP, a także na finansowanie kwalifikowalnych projektów w przyszłości.



- Silny rozwój sprawił, że obligacje zostały pokryte w ciągu godziny od wprowadzenia na rynek, a portfel przyciągnął zamówienia z ponad 150 wysokowartościowych kont. Jest to bardzo udany debiut CTP - powiedział- powiedział Morgan Stanley, działający jako wyłączny doradca ds. Ratingu i Zielonych struktur.

Emisja osiągnęła szeroką dystrybucję instytucjonalną, sprzedając głównie zarządzającym aktywami (60 proc.), przy czym większość popytu pochodziła z Wielkiej Brytanii (32 proc.), regionu DACH (22 proc.), Beneleksy(20 proc.), przy czym inwestorzy z Europy Środkowo-Wschodniej stanowią 10 proc. umowy.



Jan Evert Post, dyrektor ds. Relacji Inwestorskich w CTP, dodał: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu i zakresu wsparcia dla tej inauguracyjnej emisji CTP. Emisja obligacji pozwoli CTP na samodzielne finansowanie się po niższych kosztach i z większą efektywnością.

Pomimo zmiennych warunków rynkowych i trwającego kryzysu Covid19, emisja zielonych obligacji CTP cieszyła się dużym popytem, co pozwoliło CTP na osiągnięcie atrakcyjnych cen i zwiększenie emisji o 150 mln EUR w porównaniu z pierwotnymi wytycznymi. Emisja jest największą i, z portfelem zamówień przekraczającym 2 miliardy euro, jedną z najbardziej nadsubskrybowanych debiutowych obligacji w euro w spółce z Europy Środkowo-Wschodniej.