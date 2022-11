W listopadzie zostanie opublikowana przygotowywana przez NBP projekcja inflacji i PKB. Dane pomogą ocenić skutki dotychczasowych podwyżek. Jeśli okaże się, że czynniki wewnętrzne powodujące inflację rozwijają się, możemy spodziewać się kolejnych.

Inflacja w październiku 2022 roku wyniosła 17,9 proc. Ekonomiści przekonują, że będzie ona jeszcze wyższa.

W ubiegłym miesiącu RPP zdecydowała się nie podnosić stopy NBP i pozostawić ją na poziomie 6,75 proc.

9 listopada członkowie Rady najprawdopodobniej wrócą do cyklu podwyżek.

Karolina Jurek, ekspert kredytowy Lendi wyjaśnia, że jest niemal pewne, że makroekonomiczna projekcja wskaże na wyższą inflację niż projekcja lipcowa oraz utrzymywanie się inflacji powyżej celu NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

W październiku 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku GUS wzrosły o 17.9 proc. r/r, a w stosunku do września 2022 r. wzrosły o 1,8 proc. i nie widać szans na to, żeby w najbliższych miesiącach wskaźnik ten spadł. Spodziewany szczyt inflacji przesunął się na luty 2023 i wg prognoz przekroczy 20 proc.

Jakiej podwyżki stóp można się spodziewać?

Ekonomiści Credit Agricole prognozują, że RPP podniesie stopy procentowe o 25 pb na posiedzeniach w listopadzie i grudniu i tym samym zakończy cykl zacieśniania polityki pieniężnej ze stopą referencyjną na docelowym poziomie równym 7,25 proc.

Wg ekonomistów ING Rada podniesie stopy procentowe o 25pb (scenariusz bazowy), chociaż prawdopodobieństwo, że stopy procentowe ponownie pozostaną bez zmian, także jest wysokie.

Joanna Tyrowicz (Członkini RPP) widzi przestrzeń do podwyżki stóp procentowych nawet o 100 pb.

- Oczekiwania inflacyjne w Polsce są bardzo wysokie i mamy bardzo mocno ujemną realną stopę procentową. Realna stopa procentowa uwzględnia dzisiejszą stopę referencyjną NBP oraz oczekiwania inflacyjne. Tak mierzona stopa procentowa w Polsce jest silnie ujemna, a to oznacza, że pomimo 11 podwyżek stóp procentowych w ostatnim roku, w praktyce prowadzimy w Polsce luźną politykę pieniężną. Z tej perspektywy patrząc, nie ma najmniejszych wątpliwości, że powinniśmy zacieśniać politykę pieniężną tak werbalnie, jak i za pomocą stopy procentowej - wyjaśnia Joanna Tyrowicz.

Wg analityków Goldman Sachs RPP będzie zmuszona podwyższyć stopy procentowe do 8 proc. W najbliższym czasie utrzymane zostanie „gołębie” nastawienie NBP, ale kurs ten zostanie skonfrontowany z wysoką inflacją bazową oraz presją płacową, znaczącym złagodzeniem polityki fiskalnej w 2023 r., a także wysokim deficytem na rachunku obrotów bieżących.

Ekspertka Lendi dodaje, że kolejnym argumentem przemawiającym za podwyżką jest fakt, że stawka WIBOR od połowy października znowu rośnie, a to oznacza, że rynek oczekuje, że w listopadzie członkowie Rady Polityki Pieniężnej mogą powrócić do podwyżki stóp procentowych.

Co to oznacza dla kredytobiorców?

O ile zatem teraz może wzrosnąć rata kredytu, gdyby bank aktualizował oprocentowanie na początku listopada 2022 roku? Tak może zmienić się rata kredytu względem następnych podwyżek stóp procentowych w kilku wariantach tj. podwyżki o 0,25 p.p., 0,5 p.p. i 1 p.p. Nie wiemy dokładnie jak zachowa się WIBOR po kolejnej podwyżce, ponieważ nie jest to zależność 1:1, ale taką właśnie przyjęto na potrzeby wyliczeń. Eksperka Lendi wylicza, że w przypadku kredytu hipotecznego na 300 tys. złotych na 30 lat z marżą banku 2,6 procent za kredyt zapłacimy:

- dla WIBOR 3M na poziomie 7,76 proc. wysokość raty wyniesie 2580 zł.

- dla WIBOR 3M na poziomie 8,01 proc. wysokość raty wyniesie 2635 zł

- dla WIBOR 3M na poziomie 8,51 proc. wysokość raty wyniesie 2746 zł.

Co mogą zrobić kredytobiorcy, którzy tracą płynność finansową?

Jest kilka rozwiązań:

- Refinansowanie kredytu, czyli przeniesienie go do innego banku oferującego lepsze warunki cenowe. Przy rosnących stopach procentowych banki obniżają marże. Warto skonsultować z ekspertem finansowym posiadane warunki kredytu z możliwymi do uzyskania w innym banku i przeliczyć potencjalne oszczędności.

- Przejście z rat malejących na raty równe.

- Zmiana oprocentowania zmiennego na stałe.

- Konsolidacja bieżących zobowiązań. Scalenie wszystkich kredytów, debetów, kart kredytowych w jedno zobowiązanie z dłuższym okresem kredytowania.

- Wakacje kredytowe.

- Wydłużenie okresu spłaty kredytu. Dla przykładu wydłużając okres kredytowania z 20 na 30 lat rata spadnie o około 10 procent.





