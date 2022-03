Deli2 celuje w NewConnect

Deli2 rozpoczęły oficjalną kampanię crowdinvestingową, która potrwa do 27 kwietnia br. Celem emisji jest pozyskanie do 2 mln zł.

Zgromadzone środki posłużą firmie w dalszej ekspansji do największych miast w kraju oraz uruchomieniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

W kampanię osobiście zaangażował się znany restaurator – Adam Gessler, który od początku współpracuje z Deli2.

Docelowo spółka planuje dołączyć do grona spółek notowanych na NewConnect.

- Naszym strategicznym założeniem na najbliższe lata jest dotarcie do 10 mln klientów. W tym celu już teraz rozpoczynamy działania mające na celu ułatwienie klientom korzystania naszej oferty. Pracujemy nad wdrożeniem aplikacji mobilnej, rozwijamy też system ERP i system lojalnościowy. Po udanym starcie punktu stacjonarnego w centrum Warszawy, jeszcze w tym roku chcemy otworzyć 2 kolejne lokalizacje w stolicy, a do 2024/ 2025 planujemy wejść do kilku nowych aglomeracjach, m.in. do Wrocławia, Trójmiasta i Katowic. Liczę, że w osiągnięciu tych celów pomoże nam rozpoczynająca się kampania crowdinvestingowa Deli2. Zapisy na akcje potrwają do 27 kwietnia – mówi Bartosz Kazimierczuk, prezes zarządu Deli2.

– Nasz model biznesowy, opierający się na formule omnichannel sprawia, że poziom kosztów stałych utrzymuje się na zdecydowanie niższym poziomie niż w dostępnych e-sklepach spożywczych. Dzięki temu już teraz wyraźnie zbliżamy się do osiągnięcia progu rentowności, co sprawia że obecnie nasza marka nie ma sobie równych. Wierzę, że wsparcie inwestorów przyczyni się do kontynuowania dynamicznego rozwoju Deli2 i tym samym pozwoli nam dalej wzbogacać polski rynek FMCG – dodaje Bartosz Kazimierczuk.

Platforma deli2.pl powstała pod koniec 2020 r., w wyniku aktualizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Tower Investments. Obecnie deli2.pl to pierwsze w Polsce e-delikatesy z dostawą do domu w zaledwie 24h. Marka posiada 10 000 produktów od ponad 30 renomowanych brandów, pochodzących z różnych zakątków świata – Włoch, Francji, Hiszpanii, czy krajów azjatyckich.

Do tej pory środki na rozwój i realizację bieżących procesów Deli2 pochodziły z emisji prywatnej spółki. W czerwcu 2021 r. firma pozyskała od inwestorów 1 mln zł. Kapitał posłużył spółce w dotarciu z ofertą do Łodzi oraz uruchomieniu opcji wysyłkowej na terenie całego kraju.

Deli2 łączy szeroką gamę najlepszych delikatesów

Deli2 łączy szeroką gamę manufaktur, piekarni, winiarni i sklepów z żywnością ekologiczną, oferując ich zasoby na jednej platformie on-line. Deli2 to także jedyne miejsce na mapie Polski, w którym można zakupić gotowe dania tradycyjnej kuchni polskiej opracowane przez Adama Gesslera. Restaurator od samego początku wierzy w biznes prowadzony przez Bartosza Kazimierczuka.

- Goście moich restauracji wiedzą, że przygotowując dania korzystam z najlepszych polskich surowców. Podzieliłem się swoimi kontaktami, znakomitych regionalnych producentów, z firmą Deli2, wtedy, kiedy ona powstawała. Dziś widzę, że ze wszystkimi nimi współpracuje Deli2, a nawet ich „bank” wspaniałej zdrowej żywności, jest znacznie szerszy niż mój. Teraz niejednokrotnie, ja kupuję u nich. – komentuje Adam Gessler.

Rozwiazania sprzedażowo – logistyczne Deli2 mają być na bieżąco wzbogacane o nowe funkjconalności, m.in. o opcję dostawy pieczywa w godzinach porannych, czy też uruchomienie gotowych zestawów żywnościowych, tzw. boxów. – Z topowymi i kucharzami i dietetykami stworzymy dedykowane zestawy dla naszych konsumentów, których kombinacja powstanie w zależności od ich upodobań kulinarnych. Będą to boxy zdrowych przekąsek, boxy w stylu włoskim, azjatyckim i polskim. To kolejny ukłon w stronę naszych klientów, który liczę że docelowo przyczyni się też do dalszego wzrostu przychodów naszego biznesu – mówi Bartosz Kazimierczuk.

Jednym z kolejnych kroków milowych na ścieżce rozwoju Deli2 będzie debiut na NewConnect. Upublicznienie planowane jest na przełom 2023/2024 r.