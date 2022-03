Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan i Credit Suisse jeszcze działają w Rosji. Wytknęli im to brytyjscy posłowie

The Guardian podał, że Brytyjscy politycy apelowali do m.in. Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan i Credit Suisse o zamknięcie biur na terenie Rosji. Zdaniem posłów w obliczu sankcji nałożonych na Rosję przez USA i Wielką brytanie, instytucie mają moralny obowiązek opuszczenia rynku agresora.

W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, taki krok banków obsługujących rosyjskie transakcje wywierałby na Moskwę presję finansową.

Bankom zarzuca się zarabianie "po ciuchu" w momencie kiedy pozostałe branże starają się uczestniczyć w nakładaniu sankcji na Rosję.

The Guardian przytoczył, że starsza parlamentarzystka Partii Pracy, Dame Margaret Hodge podkreśliła, że banki nie są zobligowane prawem do takiego kroku, to zdaniem polityk jest to obowiązek moralny.

Wyjście z Rosyjskiego rynku: londyńskiego Bank HSBC, amerykańskiego JP Morgan i Goldman Sachs, szwajcarskiego Credit Suisse, niemieckiego Deutsche Bank i francuskiego Société Générale sprawiłoby, że los prawie 15 tys. pracowników w Rosji byłby niepewny.

Amerykański bank Citi przyznaje, że w Rosji obsługuje 500 tys. klientów detalicznych i 3 tys. korporacyjnych.

Banki nie ustosunkowały się, do zarzutów o „ciche zarabianie” w Rosji.