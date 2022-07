Dmitry Gavrylenko wraca do JLL

Od połowy lipca br. do zespołu JLL Polska dołączy Dmitry Gavrylenko.

Skuteczność w realizacji transakcji i doświadczenie Dmitriego będą kluczowe dla wzmocnienia oferty na rynkach kapitałowych w Polsce. Kierując rozwojem zespołu, Dmitry stanie się zaufanym doradcą lokalnym, utrzymując relacje z inwestorami międzynarodowymi oraz ukraińską bazą inwestycyjną – tak zapowiada zmianę Mateusz Bonca, CEO, JLL Polska.

Dmitry Gavrylenko jako Head of Capital Markets Poland będzie odpowiadał za wzmocnienie oferty firmy w obszarze rynków kapitałowych. W latach 2016-2019 był związany z JL - zarządzał ukraińskim biurem firmy.

Jestem podekscytowany objęciem nowej roli i perspektywą kierowania biznesem rynków kapitałowych w Polsce. Czekam na rozwój współpracy z zespołem, aby efektywnie kontynuować ugruntowywanie pozycji JLL jako wiodącego doradcy do spraw rynków kapitałowych w Polsce – zapowiada Dmitry Gavrylenko, nowy Head of Capital Markets Poland, JLL Polska.

Dmitry ma doświadczenie w zakresie zarządzania, bankowości inwestycyjnej i inwestycji private equity.

Ukończył Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki z dyplomami magistra finansów międzynarodowych i międzynarodowego prawa cywilnego.

Swoją karierę rozpoczął w KPMG w Kijowie, gdzie był zaangażowany w szereg procesów komercyjnych i finansowych due diligence.

W latach 2006-2009 pracował jako wiceprezes ukraińskiego banku inwestycyjnego Concorde Capital.

W 2009 roku wraz ze wspólnikami założył firmę inwestycyjną Phoenix Capital, świadczącą pełen zakres usług maklerskich i finansowych na lokalnych oraz międzynarodowych rynkach finansowych.

Następnie kontynuował swoją działalność jako doradca ds. fuzji i przejęć oraz corporate finance, by w 2016 roku dołączyć do ukraińskiego biura JLL na stanowisku Head of Country Office, Business Development Director Ukraine & CIS.

W 2019 rozpoczął pracę w DEX Estate jako Business Development Adviser.

Równolegle sprawował funkcję Head of Country Office w ukraińskiej siedzibie Von der Heyden Group, firmy zajmującej się inwestycjami i rozwojem nieruchomości.

