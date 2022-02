Do Olivii ściągają startupy z całego świata

Poland Prize prowadzone jest przez doświadczony zespół Space3ac z Gdańska.

Space3ac to akcelerator, który wspiera startupy dofinansowaniem do 65 tys. euro za rozwiązanie przygotowanych przez nich wyzwań.

Uczestnikami programu są, m.in. Bank Pekao S.A., PGNiG, Orange czy PZU Lab.

Przedsiębiorstwa zyskują rozwiązania dla zadań, przed którymi stoją, a międzynarodowe zespoły trampolinę do nawiązania trwałych kontaktów biznesowych i przestrzeń do rozwoju swojego biznesu. Zdobywają również doświadczenie we współpracy z największymi polskimi korporacjami i możliwość kontynuowania swojej działalności w Polsce we współpracy z kolejnymi firmami w środowisku, w którym nauczyli się już poruszać.

Dotychczas w dziesięciu edycjach programów akceleracyjnych prowadzonych od trzeciej edycji w Olivia Centre przez akcelerator Space3ac wzięło udział ponad 150 startupów, które pochodzą z krajów takich jak m.in. Korea Południowa, Argentyna, Kanada, Portugalia, Luksemburg czy USA. Do programu zgłosiły się firmy z ponad 50różnych państw. Najwięcej aplikujących zespołów pochodziło z Ukrainy, Niemiec, Estonii, Francji i Białorusi. Łączna wysokość wsparcia w ramach projektów wyniosła dotychczas ponad 30 mln zł.

- W ramach Space3ac organizujemy programy akceleracyjne dla startupów, zespołów naukowych oraz programistycznych. Już szósty rok efektywnie łączymy startupy z korporacjami – mówi Wojciech Drewczyński CEO Space3ac. Do 15 marca przyjmujemy zgłoszenia do dziesiątej edycji naszego programu, którym tym razem jest Poland Prize II. W jego ramach zachęcamy młode, innowacyjne firmy z całego świata, aby zwróciły uwagę na Polskę, głównie Gdańsk, tu rozwinęły skrzydła, osadziły swój projekt, a być może i biznes na długie lata.

Poland Prize oferuje startupom kompleksowe wsparcie również w zakresie soft-landingu, czyli pomocy z wizą, założeniem konta bankowego, polskiego oddziału firmy, wynajęcia biura, jeśli tego potrzebują oraz zakwaterowania. Większość startupów wdraża swoje rozwiązania w Polsce i następnie prowadzi biznes online. Bez zbędnej przesady możemy potwierdzić, że przyciągnięcie tych podmiotów do Polski poskutkowało wzrostem konkurencyjności naszego kraju na arenie międzynarodowej – podkreśla Wojciech Drewczyński. Zarówno pod kątem wdrażania innowacji, ściągania talentów do Polski, rozwoju ich aktywności w ekosystemie startupowym czy też wspierania biznesu poprzez rozwój różnorodności kulturowej. Akcelerowane startupy po zakończeniu programu mogą także liczyć na dostęp do finansowania od lokalnych funduszy venture capital.