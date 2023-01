Wielofunkcyjność, wygoda, ekologia, a także efektywne i ekonomiczne ogrzewanie mieszkania oraz wody – to tylko niektóre walory cieszących się coraz większym zainteresowaniem pomp ciepła.

Rozwiązanie właśnie zyskuje kolejny atut – dodatek energetyczny do prądu.

Beneficjentem może być każde gospodarstwo domowe, którego podstawowym źródłem ogrzewania jest urządzenie na prąd.

Wniosek o dopłatę do energii elektrycznej należy złożyć do 1 lutego 2023 roku.

Na wypłatę środków gminy mają czas do końca marca 2023 roku.

Na mocy ustawy z 7 października br. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, gospodarstwa domowe, które do ogrzewania używają przede wszystkim energii elektrycznej, już wkrótce będą mogły otrzymać konkretne wsparcie finansowe w postaci wypłacanego jednorazowo dodatku elektrycznego. Zyskają tym samym sporą sumę, która odciąży domowy budżet. Rozwiązanie ma stanowić przynajmniej częściowe złagodzenie dotkliwego wzrostu cen energii, którego obecnie doświadczają wszyscy Polacy.

Paweł Poruszek.

Beneficjentem może być każde gospodarstwo domowe, którego podstawowym źródłem ogrzewania jest urządzenie na prąd – pompa ciepła, bojler lub piec akumulacyjny. Niezbędne jest też uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dodatku nie otrzymają jednak gospodarstwa, które korzystają z fotowoltaiki oraz te, które mają pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek energetyczny węglowy lub do innych źródeł ciepła – podkreśla Paweł Poruszek, Prezes Zarządu Euros Energy, firmy będącej propagatorem nowoczesnej energetyki oraz producentem ekologicznych rozwiązań instalacyjnych.

Co bardzo istotne, brane będą pod uwagę wspomniane zgłoszenia lub wpisy do CEEB dokonane do 11 sierpnia 2022 r. – Późniejsza data może być zaakceptowana tylko wówczas, gdy główne źródło ogrzewania dla danej nieruchomości zgłaszane jest po raz pierwszy. W praktyce dotyczy to najczęściej nowo wybudowanych nieruchomości – precyzuje Paweł Poruszek z Euros Energy.

Zgodnie z założeniami, dofinansowanie ma działać podobnie jak dodatki do węgla, drewna, pelletu czy oleju opałowego. Warto dodać, że nie ma tu żadnego progu dochodowego. Przewidziane są dwa poziomy finansowe dodatku energetycznego do prądu:

• 1000 zł – otrzymają osoby, które do ogrzewania domu wykorzystują urządzenia na prąd (pompy ciepła, bojlery, piece akumulacyjne) według standardowego zużycia;

• 1500 zł – gdy roczne zużycie energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym w 2021 roku wyniosło ponad 5000 kWh.

Wniosek o dopłatę do energii elektrycznej można złożyć jeszcze do 1 lutego 2023 roku, wybierając jedną z dwóch dróg: wydrukowany i wypełniony formularz można dostarczyć osobiście do urzędu gminy (zgodnie z miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się o dodatek) albo też złożyć go za pośrednictwem internetu. Jak to zrobić?

• Aby starać się o dodatek elektryczny tą drogą, należy posiadać profil zaufany i kwalifikowany podpis elektroniczny

• Zalogować się do portalu e-PUAP

• Z katalogu spraw wybrać „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”

• Wybrać odpowiedni urząd i rodzaj pisma

• Załączyć pobrany przez internet i wypełniony wniosek

• Złożyć podpis elektroniczny i wysłać wniosek.

W formularzu, oprócz podstawowych informacji dotyczących składającego wniosek i numeru konta bankowego, na jaki ma być wypłacony dodatek, należy podać również liczbę osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe i ich dane oraz wskazać główne źródło ogrzewania domu. Ci, którzy starają się o dofinansowanie w podwyższonej kwocie, 1500 zł, do wniosku muszą dołączyć ubiegłoroczne rozliczenie za prąd, potwierdzające wyższe zużycie.

Na wypłatę środków gminy mają czas do końca marca 2023 roku.





