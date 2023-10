Dom Development zamierza wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za 2023 r. - podała spółka w komunikacie.

Planowana kwota wypłaty to 141,34 mln zł

Oznacza, to, że na każdą akcję będzie przypadać 5,5 zł.

Kwota zaliczki do wypłaty, dzień, według którego ustaleni zostaną uprawnieni do zaliczki oraz dzień wypłaty zaliczki wskazane zostaną po sporządzeniu i na podstawie skróconego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., zbadanego przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą Spółki.







