Echo Investment wypłaci dywidendę

Walne zgromadzenie Echo chce przeznaczyć do podziału zysk netto osiągnięty przez spółkę w zakończonym roku obrotowym 2020 w wysokości ponad 57,82 mln zł.

Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę ok. 45,3 mln zł pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości ponad 103,1 mln zł zostanie przeznaczony do podziału między wszystkich akcjonariuszy Echo. Na jedną akcję przypadnie 0,25 zł.

Datę ustalenia prawa do dywidendy ustalono na dzień 26 lipca 2021 r. Dniem Dywidendy będzie 5 sierpnia 2021 r.