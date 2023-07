Odnotowano duże zainteresowanie obligacjami Echo Investment – ruszyła oferta publiczna dodatkowej serii obligacji o wartości 15 mln złotych.

Oferta publiczna obligacji Echo Investment serii P zakończyła się wysoką nadsubskrypcją, a stopa redukcji wyniosła ponad 50 proc.

W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów, największy polski deweloper rozpoczął ofertę publiczną dodatkowej serii P2 o łącznej wartości do 15 mln złotych.

Pozyskane środki spółka przeznaczy na działania wspierające rozwój biznesu w kluczowych sektorach rynku nieruchomości.

Pierwsza emisja z V programu emisji obligacji Echo Investment o łącznej wartości nominalnej 35 mln złotych zakończyła się złożeniem przez inwestorów zapisów na obligacje serii P o łącznej wartości przekraczającej 70 mln złotych. Stopa redukcji wyniosła ponad 50 proc. W odpowiedzi na wysokie zainteresowanie, spółka rozpoczęła ofertę dodatkowej serii P2 o łącznej wartości nominalnej do 15 mln złotych.

– Właśnie sfinalizowana emisja zakończyła się znaczną nadsubskrypcją, co zdecydowało o przygotowaniu nowej oferty dla inwestorów indywidualnych. Ich zaufanie to jeden z istotnych fundamentów naszej działalności, a zarazem potwierdzenie doskonałej reputacji Echo Investment jako jednej z największych spółek deweloperskich działających w Polsce. Środki pozyskane z emisji obligacji serii P2 przyczynią się do wsparcia strategicznych celów, takich jak efektywne zarządzanie długiem spółki oraz rozwój biznesu w odpowiedzi na wymagania i popyt klientów w kluczowych segmentach rynku nieruchomości – komentuje Grzegorz Iwański, dyrektor ds. finansowania w Echo Investment.

Wartość aktywów Grupy Echo Investment na koniec marca 2023 r. wyniosła niemal 6 mld złotych. Grupa utrzymuje także wysoki stan gotówki – 778 mln złotych na koniec marca 2023 r.

Oprocentowanie czteroletnich obligacji serii P2 oparte będzie o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 4 proc. Agentem Oferującym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.

Zapisy na obligacje serii P2 potrwają do 18 lipca tego roku, przy czym okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku złożenia przez inwestorów zapisów na wszystkie oferowane obligacje serii P2.

Oferta obligacji serii P2 jest prowadzona na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 19 czerwca 2023 r. Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną obligacji jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Echo Investment oraz ofercie publicznej obligacji w Polsce został opublikowany na stronie internetowej Echo Investment (www.echo.com.pl).

