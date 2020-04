Eksperci na wagę złota. Ile można zarobić w nieruchomościach?

Zgodnie z raportem EY, rynek nieruchomości w Polsce jest liderem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pod względem wielkości oraz zaufania inwestorów. W 2018 r. wartość transakcji realizowanych w naszym kraju przekroczyła rekordowe 7 mld euro.

- Branża napędzana jest głównie przez sektor magazynowy, mieszkaniowy i biurowy, jednak coraz większym zainteresowaniem cieszą się również projekty alternatywne, np. hotelowe oraz PRS (Private Rental Sector), czyli domy dla studentów, czy domy seniora. W 2019 r. po raz kolejny odnotowano także dużą aktywność na rynku inwestycyjnym. Wpływ na to mieli m.in. inwestorzy z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji, którzy w Polsce w obszarze nieruchomości działają coraz prężniej. Dobra kondycja branży przekłada się na sytuację kandydatów na rynku pracy, a nowe inwestycje pogłębiają potrzebę zatrudniania konkretnych specjalistów – komentuje Piotr Sulerzycki, Manager Property & Construction w Michael Page.

Jacy specjaliści w 2020 r. będą najbardziej poszukiwani?

1. Investment Managerowie

W wyniku dużej aktywności na rynku kapitałowym, firmy planują zwiększać zatrudnienie osób zajmujących się zarządzaniem transakcjami sprzedaży oraz zakupem nieruchomości. Należą do nich np. Investment Managerowie, których zarobki już teraz oscylują w granicach 16 – 25 tys. zł brutto miesięcznie, czy Investment Dyrektorzy, których płace mogą przekroczyć 30 tys. zł brutto na miesiąc. W swojej pracy, specjaliści ci potrzebują wsparcia analityków transakcyjnych, co analogicznie przełoży się na zwiększoną potrzebę pozyskania do organizacji również ekspertów z tego obszaru. Ich pensje obecnie kształtują się średnio na poziome 12 tys. zł brutto miesięcznie.

2. Asset, Leasing i Property Managerowie

Rozwój portfela nieruchomości, zwłaszcza w segmencie biurowym i logistycznym, zwykle wymaga zatrudnienia skutecznego Asset Managera, który umiejętnie podniesie wartość inwestycji, realizując przy tym strategię inwestora. - Średnie zarobki, na które mogą liczyć osoby na tym stanowisku wynoszą od 15 tys. do 25 tys. zł brutto miesięcznie. - Od Asset Managerów oczekuje się ponadto efektywnej współpracy z Leasing Managerem i Property Managerem, którzy również cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród deweloperów oraz funduszy i nie mogą narzekać na brak atrakcyjnych ofert pracy. Wynagrodzenia pierwszych zazwyczaj mieszczą się w granicach 12 tys. - 16 tys. zł brutto miesięcznie. Natomiast Property Managerowie mogą zarobić od 9 tys. do 16 tys. zł brutto miesięcznie – komentuje Krzysztof Butyński, Associate Manager Property & Construction w Michael Page.