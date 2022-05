Europejski Bank Inwestycyjny intensyfikuje wysiłki na rzecz zielonej gospodarki

Europejski Bank Inwestycyjny chce, aby w 2025 roku 50 proc. inwestycji w jego portfelu miało komponent klimatyczny lub środowiskowy. Czy to realne? Zapytaliśmy o to Grzegorza Rabsztyna, Head of the EIB Group Office in Poland, European Investment Bank.

W 2021 r. Grupa EBI wsparła inwestycje w Polsce rekordową kwotą 6,5 mld euro, w tym blisko 5,7 mld euro z EBI i 806 mln euro z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. To sprawiło, że pod względem wielkości finansowania Polska znalazła się na czwartym miejscu wśród 27 państw członkowskich UE, za Francją, Włochami i Hiszpanią. Jaki odsetek z tego został przeznaczony na tzw. zielone inwestycje? Na jakie konkretnie? I czy w 2022 r. dojdą nowe sektory, które otrzymają wsparcie?

W 2021 r. kolejny rok z rzędu rósł poziom inwestycji Grupy EBI wspierających zieloną transformację polskiej gospodarki. Odsetek ten wyniósł w zeszłym roku 42% całego portfela finansowania grupy EBI w Polsce. Istotnym elementem zmian wspierających ochronę klimatu jest transformacja energetyczna w kierunku odnawialnych źródeł energii. EBI kontynuował finansowanie planów dekarbonizacji największych polskich spółek energetycznych. Na przykład - Tauron, podobnie jak Energa, zainwestują środki w modernizację sieci dystrybucyjnej, tak by ułatwić przyłączanie nowych klientów (w tym mikroinstalacji). Inwestycje w sieć dystrybucyjną stanowią podstawowy warunek bezpiecznej transformacji polskiej energetyki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Finansowanie EBI wsparło też zielone innowacje, między innymi, PKN Orlen w zakresie projektów dotyczących energii odnawialnej i biorafinerii oraz w obszarze badań i rozwoju (B+R).

EBI wspierał również Polskie miasta w ich zielonej transformacji. Zakres inwestycji obejmuje modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych i rewitalizację terenów zielonych. Transformacja transportu miejskiego w kierunku nisko-emisyjnych rozwiązań stanowiła istotną część zaangażowania EBI – nowe tramwaje we Wrocławiu i na Górnym Śląsku oraz autobusy w Częstochowie zasilą miejskie sieci komunikacji. Kolejnym obszarem mocno wspieranym przez EBI była zielona kolej. Sektor kolejowy w Polsce wzmocnił się dzięki znaczącemu finansowaniu udzielonemu przez Europejski Bank Inwestycyjny dla PKP Intercity.

Wreszcie, za pośrednictwem instytucji finansowych, sektor MSP mógł liczyć na wsparcie Grupy EBI również w zakresie zielonej transformacji.

Jakie działania wdraża i zamierza wdrożyć Bank, aby jeszcze bardziej wspomóc zielone inwestycje?

Do realizacji zielonej transformacji walnie mogą się przyczynić dwa programy, które w nowej perspektywie finansowej będzie wdrażać EBI. Po pierwsze będzie to InvestEU sukcesor Europejskiego Fundusz Inwestycji Strategicznych czyli t.zw. Planu Junckera. Dzięki gwarancji KE InvestEU będzie mobilizował przede wszystkim inwestycje o wyższym profilu ryzyka, które bez wsparcia z InvestEU nie mogłyby być sfinansowane. Wiele z tych inwestycji ma się koncentrować na przyspieszeniu zielonej transformacji. Przykładowo w segmencie zrównoważonej infrastruktury aż 60 proc. wszystkich finansowanych projektów ma być związane ze wsparciem dla klimatu i środowiska.

Drugim, szczególnie istotnym w Polsce programem będzie mechanizm sprawiedliwej transformacji. Trzeba pamiętać, że na ten mechanizm składa się nie tylko fundusz, ale także II filar czyli komponent sprawiedliwej transformacji w ramach InvestEU dedykowany przede wszystkim do sektora prywatnego oraz III filar czyli tzw. instrument pożyczkowy dla sektora publicznego. Ten ostatni łączy ze sobą dotacje KE z pożyczkami EBI, a kwota dotacji może wynosić nawet 25 proc. pożyczki EBI.

Oprócz tych dużych programów EBI podpisał umowę dotyczącą strategicznej współpracy z PFR i ma ona pomóc w udostępnianiu funduszy właśnie na rzecz zielonych projektów.

W wielu przypadkach równie ważne co udzielenie finansowania jest prawidłowe ustrukturyzowanie projektu w zakresie formuły jego realizacji oraz finansowania. W tym przedmiocie EBI oferuje pomoc doradczą w ramach licznych inicjatyw, które w najbliższych latach w dużej mierze będą się ogniskować w ramach centrum doradztwa InvestEU.

Program i cele Europejskiego Zielonego Ładu uchwalono już ponad 2 lata temu. Jak z punktu widzenia finansowania ocenia Pan tę ideę i jej wdrażanie przez ten czas?

Przekształcenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego w bank klimatyczny UE i realizacja planu inwestycyjnego tzw. mapy drogowej banku klimatycznego ma być wkładem finansowym Grupy EBI do wdrożenia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Do 2030 roku EBI poprzez soje finansowanie planuje zmobilizować ponad 1 bilion euro zielonych inwestycji. To jest konkretna pomoc na wsparcie i absorpcję nowych niskoemisyjnych technologii oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Konsekwentna realizacja założeń mapy drogowej, a nawet przyspieszenie transformacji jest niezbędne również w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy.

Chcecie Państwo, aby w 2025 roku 50 proc. inwestycji w Waszym portfelu miało komponent klimatyczny lub środowiskowy. Realne? Będzie nadwyżka?

W skali całej działalności Grupy EBI na świecie, pomiędzy 2014 a 2021, udział pożyczek przeznaczonych na projekty klimatyczne wzrósł z 25 proc. do 43 proc. To pokazuje wyraźny trend wzrostowy zaangażowania EBI w projekty klimatyczne, który pozwala z optymizmem patrzyć w przyszłość co do realizacji założonych celów. Mając na uwadze dodatkowe wyzwania, które stoją obecnie przed Europejczykami w kontekście konfliktu na Ukrainie i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego nacisk na realizację transformacji energetycznej, klimatycznej i środowiskowej powinien być jeszcze większy.

Za nami Europejski Kongres Gospodarczy. Do jakich ciekawych wniosków Pan doszedł po rozmowach z innymi ekspertami nt. zielonej transformacji?

Wielu ekspertów z którymi rozmawiałem jest zgodnych, że nierzadko to nie brak funduszy jest główną barierą zielonej transformacji. Są nimi często brak jasnych regulacji dotyczących różnych form zielonych inwestycji, a także brak wiedzy i doświadczenia jak przygotować projekty do realizacji oraz zaplanować je tak, aby były bankowalne.

Wielu ekspertów podkreśla również, że przy założeniu zachowania bezpieczeństwa energetycznego w krótkim terminie, niezbędne będzie zintensyfikowanie działań związanych z transformacją energetyczną. Wojna w Ukrainie pokazała, że uniezależnienie się od surowców kopalnych ma znaczenie nie tylko z punktu widzenia klimatu, ale również z punktu widzenia strategicznej autonomii UE. Grupa EBI, jako Bank Klimatu UE, od lat postuluje zintensyfikowanie wysiłków na rzecz zielonej gospodarki. Te postulaty zyskują na znaczeniu i motywują nas do intensyfikacji wysiłków w tym zakresie.