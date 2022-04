Europejski Bank Inwestycyjny wesprze projekty brownfield w centrach miast

Europejski Bank Inwestycyjny stał się bankiem klimatu UE.

- Zdajemy sobie sprawę z ogromnych potrzeb inwestycyjnych, które mają doprowadzić do celów Europejskiego Zielonego Ładu. Właśnie te cele stawiamy sobie na szczycie naszej agendy. Do 2030 r. poprzez swoje finansowanie mamy zamiar zmobilizować bilion euro zielonych inwestycji - mówi Grzegorz Rabsztyn, Head of the EIB Group Office in Poland, European Investment Bank.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W zeszłym roku w ramach rekordowego dla Polski finansowania, aż 42 proc. z przeznaczonych środków skierowano na inwestycje środowiskowe, m.in. na transformację energetyczną: fotowoltaikę czy lądowe farmy wiatrowe. - Wspieramy również zieloną infrastrukturę: elektryczne autobusy, szybką kolej w mieście, tramwaje - dodaje Grzegorz Rabsztyn.

Ekspert podkreśla, że niezwykle istotne w kontekście celów Europejskiego Zielonego Ładu są projekty miejskie. - W związku z tym chcemy wspierać tworzenie ekologicznych, inteligentnych centrów miast, które powstają np. na terenach poprzemysłowych - zaznacza.