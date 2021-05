Ferrum ma za sobą udany kwartał

Grupa Ferrum ma za sobą bardzo udany kwartał, co znajduje odzwierciedlenie

w skokowym wzroście kluczowych parametrów operacyjnych. Skonsolidowane przychody wyniosły ok. 183.273 tys. zł (+ 30 proc. r/r). Zysk ze sprzedaży (rozumiany jako zysk brutto ze sprzedaży pomniejszony o koszty zarządu oraz koszty sprzedaży) wzrósł (ok. 317.5 proc. r/r) do ok. 8.004 tys. zł.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie ok. 8.289 tys. zł (wzrost ok. 352 proc. r/r).

- Istotna poprawa wyników to efekt m.in. realizacji dostaw rur stalowych do OGP Gaz - System S.A. dla zadań towarzyszących budowie gazociągów Baltic Pipe LOT C oraz Baltic Pipe LOT D. Realizacja kontraktów, o czym warto przypomnieć, ma znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, a FERRUM jest ważnym ogniwem w procesie transformacji rodzimej sieci przesyłowej. To również potwierdzenie słuszności modelu biznesowego Grupy FERRUM, którego jednym z filarów jest nowoczesna linia produkcyjna oraz sukcesywnie rozbudowywany portfel zamówień. Jestem przekonany, że zaprezentowane wstępne wyniki nie wyczerpują potencjału Spółki – podkreśla Krzysztof Kasprzycki, Prezes FERRUM/

Na koniec marca 2021 r. jednostkowe przychody ze sprzedaży FERRUM S.A. wyniosły ok. 160.148 tys. zł (wzrost ok. 37% r/r) . Spółka odnotowała poprawę wyniku ze sprzedaży osiągając zysk w kwocie ok. 7.017 tys. zł wobec 125 tys. zł straty w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny FERRUM S.A. ukształtował się na poziomie ok. 7.272 tys. zł i był wyższy o ok. 7.062 tys. zł od osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie ok. 1.911 tys. zł, w odniesieniu do 4.326 tys. zł straty netto wykazanej rok wcześniej.

