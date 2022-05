Finansowanie jest tak drogie, że rentowność nowych inwestycji staje pod znakiem zapytania

W ostatnim miesiącu dostępność finansowania w złotówkach - zarówno w formie kredytu, jak i obligacji - jest ograniczona, bo NBP podwyższył stopy procentowe, przez co oba te instrumenty finansowe są tak drogie, że rentowność nowych inwestycji staje pod znakiem zapytania. Fot. unsplash (Pacific Austin)









Autor: Grażyna Kuryłło

Dodano: 12 maj 2022 15:59

Banki zachowują ostrożność przy finansowaniu biurowców, dlatego najczęściej wymagają zabezpieczenia umowami przedwstępnymi na poziomie od 50 do nawet 70 proc. Przed pandemią wystarczyło 30-40 proc. Jeśli chodzi o centra handlowe i hotele, to zarówno banki, jak i inwestorzy wiedzą, że nie jest to dzisiaj produkt inwestycyjny. Z kolei magazyny nadal są perłą w koronie, ale muszą mieć zabezpieczone ok. 50 proc. umów pre-lease - wylicza Beata Latoszek, Managing Director Deutsche Hypo Nord /Lb Real Estate Financing.