FinTech Lendi świętuje 4. urodziny i odnotowuje 480 proc. wzrostu na rynku brokerów finansowych

Dobre wyniki sprawiły, że Lendi może pochwalić się już 7 proc. udziału w rynku hipotecznym w Polsce, uwzględniając w tym banki.

Dane Lendi potwierdzają, że firma jest dziś najszybciej rozwijającym się brokerem finansowym w kraju, na poziomie 180 mln rocznie.

System Lendi w czasie rzeczywistym analizuje zdolność kredytową klienta w bankach i na jej podstawie przedstawia oferty oraz najkrótszą drogę skomplementowania odpowiednich dokumentów.

Od momentu wejścia na rynek w 2017 r., Lendi z roku na rok coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność. Dane firmy pokazują, że eksperci fintechu w III kwartale 2021 roku pomogli zrealizować konsumentom kredyty hipoteczne o łącznej wartości 1,5 miliarda złotych. W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku spółka zanotowała 5-krotny wzrost wolumenu wszystkich sprzedanych kredytów (zmiana z 300 mln).

- Jesteśmy najszybciej rosnącym brokerem finansowym w Polsce. Zrewolucjonizowaliśmy świat kredytów, przenosząc cały proces porównywania i wyboru oferty kredytowej, kompletowania dokumentów i monitorowania statusu złożonego wniosku do systemu online. Dzięki temu możemy powiedzieć, że wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji o wzięciu kredytu jesteśmy w stanie dostarczyć klientowi w około 10 minut – mówi Michał Petters, co-founder Lendi.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dynamikę wzrostu Lendi potwierdzają również przychody firmy. W 2019 roku wyniosły one 10 mln zł, w 2020 – 29 mln, w 2021 - 120 mln, a obecny run rate to ponad 180 mln zł.

Tak zrodził się sukces Lendi, czyli połączenie technologii z obsługą klienta

- Pomysł na firmę narodził się na studiach, gdy trzech przyjaciół postanowiło stworzyć oprogramowanie dla instytucji finansowych, które będzie ułatwiało proces wyboru optymalnej oferty kredytowej. Najpierw w 2012 powołaliśmy do działania spółkę FinPack, by później po latach żmudnej pracy i testów, w 2016 roku stworzyć Lendi. Dziś możemy przyznać, że wprowadziliśmy na rynek powiew świeżości w postaci nowej technologii, całkowicie zmieniającej standard obsługi klienta. Jeszcze niedawno proces wyboru oferty bankowej i kompletowania dokumentów mógł zająć nawet kilka tygodni, choćby ze względu na konieczność zbierania danych od poszczególnych banków, ręczne porównywania proponowanych warunków i kompletowanie oddzielnych paczek dokumentów, potrzebnych do złożenia wniosku. Dzisiaj ograniczyliśmy te etapy do minut – niecały kwadrans zajmuje wypełnienie naszych formularzy przez przyszłego kredytobiorcę. Dalszą pracę wykonują samouczące się algorytmy naszych narzedzi. Zależy nam na dostarczeniu całej wiedzy, jaka jest niezbędna do wyboru najtańszej formy finansowania w możliwie najkrótszym czasie – komentuje Piotr Stempiński, co-founder Lendi.