Franklin Templeton przejmuje Legg Mason

Franklin Resources, Inc., globalna organizacja zarządzająca inwestycjami działająca na rynku jako Franklin Templeton, ogłosiła dziś zawarcie wiążącej umowy przejęcia Legg Mason, Inc. po cenie 50,00 dolarów za akcję zwykłą; kwota transakcji zostanie zapłacona w całości środkami pieniężnymi.

Spółka przejmie także zadłużenie Legg Mason o wartości ok. 2 mld USD. Przejęcie Legg Mason wraz z licznymi inwestycyjnymi podmiotami powiązanymi, które łącznie zarządzają aktywami o wartości przewyższającej 806 mld USD (według danych na dzień 31 stycznia 2020 r.) zapewni Franklin Templeton pozycję jednej z największych niezależnych wyspecjalizowanych organizacji zarządzających inwestycjami na świecie z aktywami w zarządzaniu o łącznej wartości 1,5 bln USD i jednym z najszerszych wachlarzy wysokiej jakości zespołów inwestycyjnych w branży. Połączony zasięg organizacji znacząco umocni pozycję i pogłębi możliwości Franklin Templeton w kluczowych regionach oraz stworzy ekspansywną platformę inwestycyjną o zrównoważonej strukturze aktywów w zarządzaniu w portfelach klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Co więcej, połączona platforma będzie obejmować mocny segment działalności związanej z odrębnie zarządzanymi rachunkami.

- To przełomowe przejęcie dla naszej organizacji, które otwiera drogę do znaczących pokładów wartości i możliwości wzrostu wynikających z większej skali, różnorodności i równowagi pomiędzy różnymi strategiami inwestycyjnymi, kanałami dystrybucji i regionami geograficznymi — powiedział Greg Johnson, prezes zarządu Franklin Resources, Inc. - Połączenie naszych atutów umocni naszą pozycję strategiczną i zwiększy długofalowy potencjał wzrostowy, jednocześnie pozwalając nam zrealizować cel, jakim jest stworzenie bardziej zrównoważonej, zdywersyfikowanej i konkurencyjnej organizacji obsługującej klientów na wielu rynkach.

- To przejęcie uzupełni nasze dotychczasowe strategie inwestycyjne o nowe różnorodne możliwości, dzięki licznym światowej klasy spółkom powiązanym, zespołom inwestycyjnym i kanałom dystrybucyjnym, których obszary rynkowe pokrywają się w zaledwie umiarkowanym stopniu, a także znacząco udoskonali zarządzanie podstawowymi strategiami opartymi na instrumentach o stałym dochodzie, aktywnie zarządzanych inwestycjach akcyjnych i inwestycjach alternatywnych. Zamierzamy także rozwinąć nasz segment rozwiązań opartych na aktywach mieszanych, czyli kluczowy obszar wzrostu dla naszej organizacji, w warunkach rosnącego wśród klientów popytu na kompleksowe rozwiązania inwestycyjne zorientowane na osiągnięcie określonych wyników - mówi Jenny Johnson, prezes i CEO Franklin Templeton.