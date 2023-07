Pożyczki na rozwój turystyki w Polsce wschodniej dadzą firmom nowy napęd. Pieniądze z UE sfinansują flotę transportową, pomogą zbudować marketing i zmodernizować produkcję. Poprawią konkurencyjność regionu, bo jest na to 117 mln. 647 tys. 59 euro.

Fundusze europejskie dla Polski Wschodniej obejmują pożyczki dedykowane na rozwój turystyki.

Działanie 1.5 jest skierowane dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Szczegółowych informacji udzielają Lokalne Punkty Wsparcia.

W lubelskim sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich liczy trzy placówki.

Lokalne Punkty Informacyjne zlokalizowane są: w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 pok. 22, w Chełmie przy ul. Mickiewicza 37 i Lublinie przy ul. Stefczyka 3 B, p. 0.18.

Pieniądze można przeznaczyć min. na rozwinięcie bazy noclegowej, poprawę transportu turystycznego a także na innowacje w produkcji.

Celem udzielanego wsparcia jest spowodowanie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP w Polsce wschodniej.

Fundusze mają wesprzeć min. tworzenie nowych miejsc pracy, poprzez inwestycje związane z produkcją.

Wysokość środków dostępnych w programie to 117 mln. 647 tys. 059 euro.

Kto w Polsce wschodniej chce założyć albo rozwinąć zrównoważoną turystykę, ten właśnie ma pool position, żeby dostać na to finansowanie.

W Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich dobrze znani są beneficjenci, którzy skorzystali na dotacjach już nawet kilka razy.

Zainteresowanie jest duże - mówi Jolanta Kosowska, pracująca w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Chełmie.

Po informacje o funduszach do punktu w Zamościu beneficjenci przychodzą we wszystkie dni powszednie, w godz. 7:30-15:30.

Informacje udzielane są bezpośrednio, drogą telefoniczną i mailową - mówi Zofia Matwij, specjalista ds. informacji o funduszach europejskich z Oddziału Informacji o Funduszach Europejskich Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

W jej oddziale znani są beneficjenci, którzy już przeszli przez cały proces, przekonali się, że to nie jest takie straszne i aplikują kolejny raz.

Zdarza się też nierzadko, że zainteresowani środkami unijnymi zlecają proces aplikacji wyspecjalizowanym firmom, bo skuteczne składanie dokumentów wymaga wiedzy i zaangażowania.

Unijne wsparcie dla turystyki Polski wschodniej będzie przeznaczone w szczególności na inicjatywy wprowadzające do firm innowacje:

produktowe,

procesowe,

marketingowe,

organizacyjne.

Oznacza to, że środki będzie można otrzymać na takie cele, które w efekcie pozwolą firmie na wprowadzenie do oferty nowych usług lub towarów albo na ich ulepszenie. Trzy główne z celów to:

rozbudowa przedsiębiorstwa, która prowadzi do wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów lub usług,

dokonanie zasadniczych zmian w działalności, prowadzących do wdrożenia nowych lub ulepszonych produktów lub usług,

inwestycje w nowe wyposażenie i w sprzęt.

Inwestycje finansowane ze środków unijnych mogą dotyczyć:

obiektów noclegowych,

obiektów gastronomicznych,

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,

infrastruktury turystyki zdrowotnej,

infrastruktury kultury i rozrywki,

transportu turystycznego,

organizacji turystyki i pośrednictwa turystycznego,

ekologicznych produktów,

produktów regionalnych i tradycyjnych, wzornictwa przemysłowego,

przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło,

innych inwestycji w branży okołoturystycznej, polegających na poszerzeniu oferty i podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Pożyczki będą przyznawane na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe, przy użyciu pomocy de minimis.

Na dodatkowe preferencje mogą liczyć firmy, które na rynku działają krócej niż trzy lata. Preferencje w udzielaniu wsparcia mają mieć startupy a także takie inwestycje, które będą komplementarne do produktów turystycznych objętych wsparciem priorytetu 5. FEPW.

Webinary i szkolenia: środki unijne dla Polski wschodniej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Lublinie, Chełmie i w Zamościu to jedne z wielu miejsc pierwszego kontaktu dla tych, którzy w Polsce wschodniej chcą rozwijać swój biznes w oparciu o środki unijne.

Warto się zwrócić z pytaniem o możliwościach refinansowania turystyki, bo wiedzę można uzyskać na miejscu, a komu z tym nie po drodze, ten może skorzystać ze spotkań prowadzonych przez internet.

Warto zapisać się do do newslettera - przesyłane wiadomości pozwalają być na bieżąco z informacjami o nadchodzących konkursach, webinariach i szkoleniach.

Wiele przydatnych informacji a także terminy nadchodzących szkoleń łatwo znaleźć na dedykowanych funduszom europejskich witrynach, pod adresem funduszeue.lubelskie.pl. - informuje Zofia Matwij z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zamościu.

Szczególnie ważna dla szukających wsparcia jest zakładka "aktualności", w której teraz wiele się dzieje.

Domeną Punktów Informacyjnych są szkolenia dotyczące dostępnych programów. Są potrzebne, bo choć unijne środki budzą zainteresowanie, to już sam proces aplikowania nie jest zbyt intuicyjny.

Dobrze zapoznać się z nim wcześniej.

Z dokumentami trzeba się trochę pomęczyć, ale to się opłaca - słyszymy w lokalnym punkcie informacyjnym funduszy europejskich w Zamościu.

Kto chce się ubiegać o unijne pieniądze, ten najpierw powinien dobrze rozeznać różne opcje finansowania.

Fundusze europejskie: pożyczki na rozwój turystyki

Informacje w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zawarte są zawsze w harmonogramach, pokazujących dostępne możliwości.

To ważne, bo unijne środki przeznaczane są na realizację ściśle określonych projektów.

By pomoc była właściwa, w punkcie informacyjnym trzeba podać wiele informacji.

Na pierwszym etapie ważne będzie, kto ma się starać o wsparcie, bo możliwości jest wiele.

Dotację unijną może dostać osoba, która planuje założyć działalność gospodarczą i może dostać firma. W drugim wypadku trzeba wskazać branżę jej działania, liczbę zatrudnionych pracowników a także roczny obrót finansowy.

Aplikować mogą także organizacje pozarządowe, podmioty administracji publicznej, instytucje kultury.

Na rozwój swojej działalności w kierunku obiektu przystosowanego do agroturystyki może ubiegać się również rolnik - osoba fizyczna.

W każdym przypadki ważne jest miejsce, gdzie biznes będzie prowadzony, konkretniej: w jakim województwie będzie realizowany projekt.

Duże znaczenie ma także fakt, czy lokalizacja ta wiąże się z obszarem wiejskim, czy będzie prowadzona w mieście.

Na koniec krótki opis projektu - czyli to, na czym będzie polegał ten biznes i czemu ma on służyć wraz z oszacowanym budżetem na realizację pozwoli znaleźć właściwy program i działanie, i zakończy proces aplikacji.

Fundusze europejskie: rozwój turystyki w Polsce wschodniej

Wsparcie pożyczkowe będzie dostępne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z branży turystycznej i branż pokrewnych.

Warunkiem koniecznym jest to, by ich działalność wpisywała się w rodzaje działalności określone w kodach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wskazanych m.in. w opracowaniu pn. Rachunek satelitarny turystyki dla Polski.

Celem wsparcia MŚP wschodniej Polski jest stworzenie ponadregionalnych produktów .

Powstające w dalszej perspektywie szlaki turystyczne mają łączyć ze sobą podmioty z co najmniej 2 województw Polski Wschodniej, tworząc na ich bazie nowe produkty turystyczne. Łącząc walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe, mają rozwijać makroregion społecznie i gospodarczo, służąc lokalnym społecznościom, żyjących w korytarzu nowo powstających szlaków.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich nie zastępują instytucji odpowiedzialnych za rzeczywiste przyznawanie dofinansowania, wydawania dokumentów czy też ich interpretacji. Pomoc merytoryczna, jaka jest udzielana w Punktach Informacyjnych nigdy nie stanowi oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających programami unijnymi.

Genialny pomysł to połowa sukcesu, ale realizacja planów bywa kosztowna. Biznes łatwiej sfinansować za pomocą funduszy europejskich, jednak wsparcie uzyska ten, kto się do tego przygotuje.

