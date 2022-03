Globalny kapitał coraz częściej stawia na sektor PRS

W Polsce wartość transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości w sektorze PRS była w 2021 r. rekordowa i wyniosła blisko 725 mln euro. fot. Shutterstock









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 09 mar 2022 11:26

W 2021 r. wartość transakcji inwestycyjnych w segmencie mieszkań na wynajem na 12 rynkach europejskich wyniosła ok. 92,3 mld euro, co stanowi wzrost o 79 proc. rok do roku oraz o 120 proc. w porównaniu ze średnią pięcioletnią.