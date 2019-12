Grupa Piotr i Paweł złożyła zaktualizowane plany restrukturyzacyjne

– Działania naprawcze w Grupie Piotr i Paweł skupiają się obecnie na odbudowie potencjału handlowego w relacjach z dostawcami oraz na dostosowaniu warunków najmu lokali do standardów rynkowych. Odkąd inwestycja SPAR Group weszła w drugą fazę i nabrała rozpędu, zaczęliśmy wreszcie inwestować w rozwój i ekspansję. Potrzebne będzie drugie centrum logistyczne idące w parze z rozbudową sieci. To wszystko musiało się znaleźć aktualizacji planów restrukturyzacyjnych. Moim zamiarem jest doprowadzenie do zwołania zgromadzeń wierzycieli w sprawie głosowania nad układem na początku 2020 r. – podkreśla Patryk Filipiak, prezes Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. jako zarządca sanacyjny w Grupie Piotr i Paweł.

W dniu 16 października 2019 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział Odwoławczy zmienił postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego spółki Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. i oddalił wszystkie wnioski o umorzenie. Tym samym restrukturyzacja będzie kontynuowana zgodnie z harmonogramem. Spółki wdrożyły już większość zaplanowanych działań sanacyjnych przewidzianych w złożonych w grudniu 2018 r. planach restrukturyzacyjnych.

Ponadto spółki z Grupy Piotr i Paweł uregulowały zaległości wobec wierzycieli w ramach postępowania sanacyjnego. Tym samym wypełniły przesłanki do realizacji kolejnych etapów restrukturyzacji. Spółki czekają na zatwierdzenie złożonych spisów wierzytelności, co umożliwi złożenie propozycji układowych.

Grupa Piotr i Paweł zawarła porozumienia z bankami, które są największymi wierzycielami. Decyzję podjęto w związku z zaangażowaniem SPAR GROUP – inwestora, który wspiera ustabilizowanie relacji biznesowych pomiędzy siecią a partnerami, negocjacje umówi rozwój sieci, a także w zakresie bieżącego i terminowego regulowania zobowiązań. Banki będą wspomagać starania spółek w zakresie osiągnięcia porozumienia z korzyścią dla partnerów i wierzycieli.

SPAR GROUP – wyłączny operator licencji SPAR na terenie Polski – w październiku 2019 roku sfinalizował umowę przeniesienia własności udziałów spółki Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. Tym samym zrealizowane zostały założenia planu inwestycyjnego i wykonano decyzję UOKiK w sprawie koncentracji sieci. Sklepy Piotr i Paweł będą systematycznie zmieniać logo na SPAR i dostosowywać się do standardów międzynarodowego holdingu z wieloletnim doświadczeniem w sektorze detalicznym na świecie i w Europie.