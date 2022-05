Guess zadowolony z wyników za pierwszy kwartał

Dochód Guess w pierwszym kwartale roku podatkowego 2023 zanotował spadek, podczas gdy przychody wzrosły o 14%.

Sprzedaż detaliczna, w tym e-commerce wzrosła o 3% w Amerykach i spadła o 11% w Europie (w dolarach amerykańskich).

W skali całego roku podatkowego, firma spodziewa się wzrostu przychodów o ok. 4%.

Guess publikuje wyniki finansowe

W pierwszym kwartale roku podatkowego 2023 zakończonym 30 kwietnia 2022 r. Guess odnotował zysk netto GAAP w wysokości 8 mln dolarów amerykańskich. To spadek o 33,6% w porównaniu z pierwszym kwartałem roku podatkowego 2022, kiedy zysk wyniósł 12 mln dolarów. Rozwodniony zysk na akcję według GAAP spadł o 33,3% do 0,12 dolarów w pierwszym kwartale w porównaniu do 0,18 dolarów w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Skorygowany zysk netto firmy za kwartał wyniósł 15,2 mln dolarów, co oznacza wzrost o 9,8% w porównaniu do 13,9 mln dolarów w pierwszym kwartale roku podatkowego 2022, a skorygowany rozwodniony zysk na aukcję wzrósł o 14,3% w porównaniu do ubiegłego roku. Całkowite przychody netto wzrosły o 14% do 593,5 mln dolarów (w walucie stałej wzrost wyniósł 21%).

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych wyników za pierwszy kwartał, które przekroczyły nasze oczekiwania jeżeli chodzi o przychody i wyniki operacyjne – komentuje wyniki firmy dyrektor generalny Guess, Carlos Alberini, podkreślając, że sprzedaż hurtowa w Europie i obu Amerykach osiągnęła lepsze wyniki niż oczekiwano.

– W kwartale nadal traktowaliśmy priorytetowo zwrot wartości naszym akcjonariuszom i kupiliśmy ponad 500 tys. naszych akcji w transakcjach na rynku otwartym oraz przystąpiliśmy do programu przyspieszonego wykupu akcji o wartości 175 mln dolarów, który jest obecnie realizowany – komentuje Alberini.

Przychody ze sprzedaży detalicznej firmy w obu Amerykach liczone w dolarach i stałej walucie wzrosły o 7%. Sprzedaż detaliczna, w tym e-commerce wzrosła o 3%, a przychody hurtowe dla obu Ameryk wzrosły o 50%.

Dla Europy przychody wzrosły o 14% w dolarach amerykańskich i 8% w stałej walucie. Sprzedaż detaliczna, w tym e-commerce, spadła o 11% w dolarach amerykańskich i 5% w stałej walucie. Z kolei przychody z licencji wzrosły o 23% w dolarach amerykańskich i stałej walucie.

Prognozy na przyszłość: optymizm mimo trudnej sytuacji rynkowej

W drugim kwartale roku podatkowego 2023, zakładając brak przestojów związanych z COVID-19, Guess spodziewa się wzrostu przychodów o ok. 1% w dolarach amerykańskich (8% w stałej walucie) w porównaniu z drugim kwartałem roku fiskalnego 2022. Wysokość marży operacyjnej prognozowana jest na ok. 7,5%.

W skali całego roku podatkowego, firma spodziewa się wzrostu przychodów o ok. 4% w dolarach amerykańskich i 10% w stałej walucie w porównaniu z rokiem podatkowym 2022 i GAAP. Skorygowane marże operacyjne mają wynieść ok. 10,1% i 10,3% odpowiednio.

- W ciągu ostatnich kilku lat bardzo skutecznie przekształciliśmy naszą działalność, udoskonaliliśmy nasze marki, a klienci dobrze reagują na naszą ofertę. Dzisiaj nasza firma jest bardzo dobrze przygotowana do konkurowania na rynku – przekonuje Paul Marciano, współzałożyciel i dyrektor kreatywny, Guess.

- Chociaż sytuacja rynkowa jest wciąż trudna, jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego rozwoju i czerpania korzyści z naszego zróżnicowanego modelu biznesowego oraz silnej dynamiki marek Guess i Marciano – konkluduje Carlos Alberini.