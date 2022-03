Heineken i Carlsberg opuszczają rosyjski rynek

Heineken i Carlsberg zawiesiły już wcześniej działalność w Rosji, a teraz - w obliczu wojny trwającej na Ukrainie i po przeprowadzonej analizie - zdecydowały się opuścić rosyjski rynek.

Heineken zatrudnia w Rosji 1,8 tysiąca osób, a Carlsberg prawie 8,5 tys. pracowników.

Heineken kończy działalność w Rosji. Do końca roku płaci pensje

- Jesteśmy zszokowani i głęboko zasmuceni obserwując, jak wojna na Ukrainie wciąż się rozwija i nasila - podkreśla w oficjalnym oświadczeniu Heineken.

Firma wcześniej informowała już o tym, że Heineken wstrzymał nowe inwestycje i eksport do Rosji, a także zakończył produkcję, sprzedaż i reklamę marki. Teraz, po zapowiedzianym wcześniej strategicznym przeglądzie swojej działalności, holenderska firma postanowiła opuścić Rosję.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Doszliśmy do wniosku, że prowadzenie biznesu w Rosji przez Heineken nie jest ani możliwe do utrzymania ani opłacalne. W rezultacie podjęliśmy decyzję o opuszczeniu Rosji - przeczytamy w oficjalnym oświadczeniu na stronie Heineken N.V.

Firma planuje przekazać swój biznes w Rosji nowemu właścicielowi w oparciu o obowiązujące międzynarodowe przepisy, i - jak pisze w oświadczeniu - aby zapobiec jego nacjonalizacji, zamierza kontynuować w okresie przejściowym ograniczoną w ostatnim czasie działalność.

Heineken zagwarantował również, że do końca 2022 roku będzie wypłacać pensje pracownikom w Rosji, których zatrudnia w kraju aż 1,8 tysiąca.

Jak podkreśliła firma, nie odniesie ona żadnej korzyści majątkowej z przekazania działalności, a łączne straty oszacowała na 0,4 mld euro.

Carlsberg opuszcza Rosję, a zysk przekazuje na organizacje humanitarne

Podobną decyzję podjęła również Grupa Carlsberg, o czym w oficjalnym komunikacie, w którym po raz kolejny firma potępiła rosyjską inwazję, poinformował prezes zarządu Grupy Carlsberg, Cees't Hart.

9 marca firma zarządziła strategiczny przegląd działalności w Rosji. - Na podstawie tego przeglądu podjęliśmy trudną i natychmiastową decyzję o całkowitym zbyciu naszej działalności w Rosji, co jest naszym zdaniem słuszne w obecnej sytuacji - przeczytamy w oświadczeniu. - W wyniku tej decyzji efekty nasza działalności firmy w Rosji nie będą już zaliczane do przychodów i zysków operacyjnych Grupy. Rosyjski oddział będzie traktowany jako składnik aktywów do sprzedaży aż do momentu jego zbycia.

Podobnie jak Heineken, również Carlsberg zamierza do momentu zakończenia procesu zbycia będzie utrzymywać działalność na niedawno obniżonym poziomie, aby "zapewnić środki utrzymania pracownikom" w Rosji. Carlsberg zatrudnia w kraju 8,4 tys. osób. Wszelkie zyski wygenerowane w tym czasie mają zostać przekazane organizacjom humanitarnym.