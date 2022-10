IKEA Retail Polska zakończyła rok finansowy 2022, osiągając przychód na poziomie 5,5 miliarda złotych. Sprzedaż wzrosła we wszystkich kanałach.

IKEA Retail Polska zakończyła rok finansowy, osiągając przychód na poziomie 5,5 miliarda złotych.

Sprzedaż wzrosła we wszystkich kanałach, a firmie udało się skutecznie dostosować do trudnych, globalnych realiów ekonomicznych i oczekiwań oraz potrzeb konsumentów.

Rok 2022 to także kolejne działania, zbliżające IKEA do osiągnięcia celu pozytywności klimatycznej.

To był kolejny rok, który pokazał, jak niesamowici ludzie pracują w IKEA i jak wiele IKEA może zrobić dla klientów oraz społeczności lokalnych. W tym roku stawialiśmy czoła wielu wyzwaniom i aktywnie włączaliśmy się w programy pomocowe. Nadal pracowaliśmy też wspólnie, aby IKEA była przyjaznym i włączającym miejscem pracy. Ale przede wszystkim skupialiśmy się na byciu bardziej dostępnymi dla naszych klientów, w tym dla tych, którzy mieszkają z dala od naszych sklepów. Teraz także w mniejszych miastach w Polsce klienci mogą skorzystać z doradztwa naszych ekspertów przy planowaniu i zakupie na przykład kuchni lub szafy – mówi Marina Dubakina, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce.

W zakończonym roku fiskalnym IKEA otworzyła dla swoich klientów nowe, mniejsze formaty – 8 Studiów Planowania IKEA i 1 Punkt Planowania IKEA. Tym samym klienci mogą dziś spotkać się z IKEA w sklepach, studiach planowania albo przy okazji odbioru produktów w punktach odbioru, Skrytkach IKEA lub Paczkomatach – w sumie w ponad 23 tysiącach punktów zlokalizowanych w całej Polsce. Marka inwestowała także w doświadczenie zakupowe klientów, między innymi udostępniając możliwość samodzielnego skanowania produktów z Aplikacją Mobilną IKEA podczas zakupów oraz szybką płatność w specjalnych kasach „Skanuj i Płać” czy unikalny format kontaktu „Zakupy na Żywo” w social mediach.

W minionym roku IKEA dla Firm osiągnęła rekordowy miliard złotych przychodu. A produkty zrównoważone, „Lepsze dla Ciebie i Planety”, stanowiły jedną trzecią sprzedaży IKEA Retail w Polsce. Marka uruchomiła także usługę „Oddaj i Zyskaj”, ułatwiając klientom udział w gospodarce obiegu zamkniętego.

W 6 farmach wiatrowych IKEA cały czas produkuje więcej energii odnawialnej niż zużywa cały biznes INGKA w Polsce. Ponadto Grupa Ingka planuje dalsze inwestycje w energię odnawialną w Polsce. Tylko w roku finansowym 2022 Ingka Investments zainwestowała 190 mln euro w farmę wiatrową i park solarny w Polsce – wszystkie te działania zbliżają IKEA do osiągnięcia celu pozytywności klimatycznej (net zero) do 2030 roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl