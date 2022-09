InPost jakiś czas temu zarejestrował w Urzędzie Patentowym markę InPost Izi związaną z płatnościami bezgotówkowymi. Usługa ma już nowe logo.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż InPost Izi to usługa związana z płatnościami elektronicznymi, terminalami, aplikacjami mobilnymi oraz programami komputerowymi.

Teraz dowiadujemy się trochę więcej. Usługa ma bardzo szeroki zakres - to również m.in. oprogramowanie do płatności elektronicznych związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, oprogramowanie mobilne oraz programy komputerowe do obsługi płatności związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów online, oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania, karty płatnicze, bankomaty, aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, aplikacje

do pobrania na smartfony, marketing finansowy, porównywanie usług finansowych online, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych czy reklamy online.

