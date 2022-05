Jak obniżyć koszty? Logistyka, zarządzanie obiektem i flotą wśród możliwych opcji

Energia, logistyka, zarządzanie obiektem i flotą oraz polityka odpadowa to kategorie, które wymagają znaczącej uwagi i ciągłej aktualizacji kosztów. Według najnowszego opracowania Expense Reduction Analysts w tych obszarach prowadzenia własnego biznesu warto szukać oszczędności, by przetrwać ten trudny dla gospodarki czas.

Trudna sytuacja geopolityczna, rozgrywająca się wojna w Ukrainie, brak surowców oraz kryzys energetyczny powodują, że właściciele firm muszą być gotowi na destabilizację gospodarczo-ekonomiczną, która przyjść może z każdej strony.

Ogół wydatków zwiększy się, gdyż podwyżki jednej kategorii kosztowej wywołają i napędzą wzrost pozostałych.

Eksperci z międzynarodowej sieci zajmującej się obniżaniem kosztów Expense Reduction Analysts zgodnie twierdzą, że w 2022 roku należy szczególną uwagę poświęć na kategorie kosztowe, które pozwalają minimalizować wydatki.

- Nadchodzący czas stawia przed firmami wiele wyzwań. Rozerwane łańcuchy dostaw, wzrost kosztów surowców energetycznych spowodowany konfliktem zbrojnym na Ukrainie a do tego rosnące ceny surowców w krótkoterminowym horyzoncie oraz wyższy koszt obsługi długu przez firmy przełoży się na rosnącą inflację, która znacznie odbiega od celu inflacyjnego NBP. Ta sytuacja wpływa na decyzje firm o szukaniu oszczędności i możliwości optymalizacji kosztów - mówi Michał Brzemiński, Head of CEE Development Expense Reduction Analysts.

Logistyka

Jak wskazują eksperci Expense Reduction Analysts, chcąc zapewnić intratność przedsiębiorstwa, należy w obszarze transportu zewnętrznego dokonać optymalizacji i analizy tras, redukcję pustych przebiegów oraz wprowadzić przejrzyste i skuteczne zasady Eco-drivingu. W transporcie wewnętrznym przede wszystkich warto rozpoznać potrzeby organizacji i dostosować je do możliwości, eliminując tym samym niepotrzebne operacje. Z ich doświadczenia wynika, że w firmach często zapomina się o optymalizacji gospodarki magazynowej. Niezbędne jest tu m.in.: prowadzenie analizy procesów: magazynowania, cross-dockingu, kompletowania zamówień, konfekcjonowania i co-packingu. Jak podają, dzięki współpracy z Expense Reduction Analysts międzynarodowy producent wysokojakościowych materiałów z zakresu lakiernictwa, napraw, zabezpieczeń dla przemysłu samochodowego i budowlanego - Novol obniżył swoje wydatki na transport drogowy o 18 proc. co przyniosło oszczędności w kwocie 225 tys. PLN średnio rocznie.

Energetyka

Nie jest tajemnicą, że energia elektryczna to jeden z największych kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważne jest, by sumiennie i rzetelnie go aktualizować. Szczególnie teraz w dobie kryzysu energetycznego, jaki wywołuje i może nasilić rosyjsko-ukraiński konflikt zbrojny, należy rozpatrzyć wszelkie możliwości. Warto więc pracować z taryfami, opłatą dystrybucyjną lub zainwestować w zieloną energię. W przypadku Grupy SAMAG niemieckiego producenta i lidera w produkcji m.in.: maszyn do głębokiego wiercenia oraz wielozadaniowych m.in. do obróbki mechanicznej, eksperci Expense Reduction Analysts dokonali redukcji kosztów o 9,6%, co dało oszczędności w wysokości 112 tys. PLN rocznie.

Polityka Odpadowa

W polityce odpadowej warto przeprowadzić audyt pod kątem obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska oraz ryzyk środowiskowych. Konieczne jest też zaktualizowanie wiedzy dot. norm, zasad oraz znalezienie rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć wpływ rosnących cen za utylizację odpadów. Dobrym pomysłem szczególnie przy przedsiębiorstwach produkujących odpady rolno-spożywcze jest połączenie tematu energii z odpadami i zainwestowanie w Biogazownie.

Zarządzanie Obiektem

Planując prowadzenie działań biznesowych, warto też przyjrzeć się dokładnie kosztom związanym z zarządzaniem obiektem. Usługi sprzątania przemysłowego, porządkowe w okresie zimowym, czy utrzymanie terenów zielonych to obszary, gdzie należy szukać oszczędności. Warto rozpoznać też wszystkie ukryte koszty, które generują nadmierne wydatki. Wdrożone projekty pokazują, że zmiana struktury organizacyjnej przy jednoczesnym zastosowaniu efektywnych rozwiązań i przyjaznych środowisku środków czystości, pozwalają niejednokrotnie zaoszczędzić od 30% do ponad 50% wydatków.

Zarządzanie flotą

Kolejnym z czynników mających wpływ na efektywność działań jest flota i koszty jej eksploatacji, które warto zrewidować, a także w miarę możliwości obniżyć. - Mnogość informacji i zadań powoduje, że w firmach często zapominamy o aspektach, które nie wymagają naszej ciągłej uwagi, które nie warunkują istnienia firmy. Jednocześnie, kiedy zaczynamy analizować takie obszary, okazuje się, że właśnie w nich drzemie potencjał optymalizacji - wyjaśnia Brzemiński.

W obszarze floty konieczne jest aktualizowanie wiedzy o zmianach w otoczeniu prawno-podatkowym, cenach paliw, cenach i dostępności pojazdów, kosztach serwisu, ubezpieczeń, a także dostosowanie procedur w obszarze floty przedsiębiorstwa do aktualnych danych.

- Każdy potencjalny kryzys ma dwa oblicza. Z jednej strony stawia przed firmami mnóstwo wyzwań, z drugiej stwarza możliwości rozwoju dla ekspertów rynkowych - mówi Michał Brzemiński.