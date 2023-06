We Włoszech najczęściej kartą, w Chorwacji także chętnie gotówką wyjętą z bankomatów - tak Polacy płacą w czasie zagranicznych wakacji.

Klienci PKO Banku Polskiego płacili latem za granicą kartami w 190 krajach świata.

Są państwa, jak Chorwacja czy Francja, gdzie Polacy obok płacenia kartą chętnie posługują się także gotówką z bankomatów.

BLIKA zbliżeniowego klienci największego polskiego banku użyli w 67 krajach m.in. w Arabii Saudyjskiej, Brazylii i Indiach.

Przy płaceniu, zarówno kartą jak i BLIKIEM zbliżeniowym, w terminalu za granicą należy wybierać płatność w walucie lokalnej, a nie w złotym.

Jak wynika z danych PKO Banku Polskiego podczas zagranicznych letnich wyjazdów klienci banku płacą kartami najaktywniej w takich wakacyjnych krajach jak: Włochy, Chorwacja i Hiszpania. Natomiast gotówkę z bankomatów najchętniej wypłacają w Chorwacji, Francji i we Włoszech. Coraz częściej używają też BLIKA zbliżeniowego. Takie wnioski płyną z analizy transakcji wykonywanych kartami płatniczymi (debetowymi i kredytowymi) największego polskiego banku w poprzednim sezonie letnim (lipiec-wrzesień 2022 roku). Analizowane były transakcje w terminalach POS oraz wypłaty z bankomatów (bez płatności dokonywanych online).

Analizując typowo wakacyjne kierunki podróży, klienci PKO Banku Polskiego najchętniej płacili kartami we Włoszech, Chorwacji, Hiszpanii, Francji, Grecji, Węgrzech, Turcji i Bułgarii. Bardzo podobnie wygląda lista krajów, gdzie najczęściej płacono BLIKIEM zbliżeniowym podczas letnich wyjazdów. Natomiast gotówkę z bankomatów w trzecim kwartale 2022 roku klienci wypłacali kartami najchętniej w takich krajach jak: Chorwacja, Francja, Włochy, Grecja, Turcja, Hiszpania i Bułgaria.

Patrząc globalnie - w lipcu, sierpniu i wrześniu 2022 roku klienci PKO Banku Polskiego płacili kartami w ponad 190 państwach świata, w tym w tak egzotycznych jak m.in.: Burkina Faso, Kiribati, Haiti czy Gujana Francuska. Płatności zbliżeniowe są na świecie wciąż nieco mniej popularne niż w Polsce i Europie, więc w analogicznym okresie z BLIKA zbliżeniowego klienci PKO skorzystali jedynie w 67 krajach świata, w tym w: Arabii Saudyjskiej, Brazylii, Indiach, Kuwejcie czy Meksyku. BLIK zbliżeniowy najczęściej na świecie był używany w supermarketach i sklepach spożywczych oraz w restauracjach i innych punktach gastronomicznych (kawiarnie, cukiernie itp.) oraz na stacjach paliw. Mniejszą, ale nie małą, popularnością cieszyły się płatności w takich kategoriach jak: „komunikacja i transport", „rozrywka i rekreacja", „hotele i zakwaterowanie" oraz „sklepy branżowe" np. odzieżowe.

- Naszym priorytetem jest dostarczanie wygodnych, szybkich i bezpiecznych narzędzi do dokonywania płatność w kraju i za granicą. Stąd też oferujemy naszym klientom karty wielowalutowe do konta i karty kredytowe wraz w ich cyfrowymi wersjami dostępnymi w zewnętrznych portfelach jak Apple Pay, Google Pay czy Garmin Pay, jak również BLIKA zbliżeniowego, którego wyróżniają płatności w walutach bez prowizji za przewalutowanie. Naszą ofertę walutową uzupełniają bezpłatne konta walutowe oraz kantor internetowy dostępny online przez całą dobę i 7 dni w tygodniu – podkreśla Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów w Departamencie Produktów Klienta Indywidualnego w PKO Banku Polskim.

W wakacje i tuż przed nimi widać także rosnące zainteresowanie klientów kantorem internetowym, dostępnym w aplikacji mobilnej IKO (to prawie 80 proc. transakcji) i serwisie internetowym iPKO. W pierwszej połowie 2023 roku, najpopularniejszą walutą w kantorze PKO Banku Polskiego było euro (prawie 66 proc. transakcji), następnie dolar amerykański (17 proc.) i funt brytyjski (niemal 5 proc.) w sumie te 3 główne waluty to prawie 88 proc. obrotów. Pozostałe chętnie kupowane i sprzedawane waluty to: frank szwajcarski, waluty skandynawskie oraz korona czeska i forint węgierski. Jeszcze w ubiegłym roku najpopularniejszą „kantorową" walutą wakacyjną była kuna chorwacka, którą od 1 stycznia tego roku zastąpiło euro. Natomiast w tym roku forint węgierski jest walutą szczególnie zyskującą na popularności w okresach związanych z wyjazdami jak: wakacje, ferie czy tzw. długie weekendy.

Karty płatnicze – debetowe i kredytowe – pokazują wakacyjną podróżniczą aktywność ich użytkowników. Widać to szczególnie porównując minione 3 lata. W pandemicznym roku 2020 znacznie spadła liczba transakcji kartami za granicami Polski – w terminalach POS i w bankomatach. W roku 2020 poza granicami Polski głównie płacili „plastikiem" klienci PKO Banku Polskiego, którzy za granicą pracowali albo mieszkali niedaleko granicy i robili zakupy w ościennych krajach. Sytuacja powoli wróciła do normy w roku 2021 - w trzecim kwartale liczba płatności kartami w terminalach za granicą wzrosła o 55 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020. W trzecim kwartale kolejnego, czyli 2022 roku, ten wzrost – również w stosunku do roku 2020 - wyniósł aż 126 proc. Nieco inaczej klienci PKO Banku Polskiego korzystali z bankomatów - w okresie lipiec-wrzesień 2021 roku nastąpił wzrost liczby wypłat z zagranicznych bankomatów o 18 proc. porównując z analogicznym okresem pandemicznego roku 2020 i ta liczba wypłat bankomatowych utrzymała się na dokładnie takim samym poziomie również w analogicznym kwartale 2022 roku.

Eksperci PKO Banku Polskiego przeanalizowali też dostępne metody i narzędzia płatności, które będą przydatne podczas letniego wyjazdu za granicę i na co należy uważać płacąc lub wypłacając gotówkę z bankomatu. Podczas podróży zagranicznych, ważne jest aby świadomie korzystać z kart płatniczych i BLIKA zbliżeniowego. Przy płatnościach w terminalach POS – zarówno kartą debetową lub kredytowa jak i BLIKIEM zbliżeniowym - należy zawsze wybierać płatność w walucie lokalnej (np. euro czy korona czeska) i odrzucać opcje przeliczenia transakcji na złotego po kursie oferowanym przez właściciela terminalu (DCC, czyli Dynamic Currency Conversion - dynamiczna wymiana walut), który najczęściej jest niezbyt korzystny dla posiadacza karty. Rozliczenie w walucie lokalnej warto też wybierać w bankomatach. W części zagranicznych bankomatów nie da się uniknąć jednak dodatkowej opłaty (tzw. surcharge), naliczanej przez właściciela urządzeń. Warto jednak sprawdzić w kilku maszynach, bo wysokość opłaty może się w nich różnić, a jest też szansa, by trafić na taki, w którym opłata nie jest pobierana.

Najbardziej praktycznie i cenowo przydatna na letni wyjazd za granicę jest karta wielowalutowa do konta , która pozwala na płacenie bezpośrednio w najpopularniejszych walutach, bez konieczności przewalutowania. Te waluty pobierane są wówczas z podpiętych do karty kont walutowych, a te najwygodniej można zasilić w obcą walutę kupując ją w kantorze internetowym PKO Banku Polskiego, który działa 24 godziny na dobę w aplikacji mobilnej IKO i serwisie internetowym iPKO. Można też dodatkowo aktywować BLIKA zbliżeniowego, który działa na smartfonach z systemem Android i wyposażonych w moduł NFC. Płatności BLIKIEM zbliżeniowym rozliczane są w złotych, ale nie ma żadnej prowizji za przewalutowanie, a transakcje przeliczane są po atrakcyjnych kursach organizacji Mastercard. Warto też rozważyć korzystanie z kart kredytowych PKO Mastercard Platinum lub PKO Visa Infinite, które wśród innych kart kredytowych wyróżniają się brakiem opłat za przewalutowanie oraz atrakcyjnym pakietem ubezpieczeniowym dla posiadacza oraz jego najbliższych, z którymi podróżuje.

